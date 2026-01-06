Language
    गुरदासपुर-अमृतसर नेशनल हाईवे पर चाय चूरी रेस्टोरेंट के मालिक ने खुद को मारी गोली, हालत बेहद गंभीर

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 10:45 AM (IST)

    News Article Hero Image

    चाय चूरी रेस्टोरेंट के मालिक ने मारी खुद को गोली (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। सोमवार देर रात गुरदासपुर-अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित चाय चूरी रेस्टोरेंट में एक युवक ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि युवक रेस्टोरेंट का मालिक मनप्रीत सिंह है। गोली लगने की सूचना मिलने के बाद डीएसपी सिटी मोहन सिंह एसएचओ सदर सहित मौके पर पहुंचे और युवक को एक प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है।

    जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी मोहन सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट में गोली चली है। जब उन्होंने आकर देखा तो रेस्टोरेंट के मालिक मनप्रीत सिंह के कंधे में गोली लगी थी। उसे घायल हालत में गुरदासपुर के एक प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी ने बताया कि आसपास के लोगों ने उन्हें बताया कि युवक ने खुद को गोली मारी है, लेकिन यह जांच की जा रही है कि गोली खुद मारी गई है या गलती से चली है।