    गुरदासपुर में चाय चूरी रेस्टोरेंट मालिक मनप्रीत सिंह ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर

    By Sunil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:06 PM (IST)

    गुरदासपुर-अमृतसर नेशनल हाईवे स्थित चाय चूरी रेस्टोरेंट में सोमवार देर रात मालिक मनप्रीत सिंह ने खुद को गोली मार ली। सूचना पर डीएसपी सिटी मोहन सिंह मौक ...और पढ़ें

    चाय चूरी रेस्टोरेंट के मालिक ने मारी खुद को गोली, हालत गंभीर। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। सोमवार देर रात गुरदासपुर-अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित चाय चूरी रेस्टोरेंट में एक युवक ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि युवक रेस्टोरेंट का मालिक मनप्रीत सिंह है।

    गोली लगने की सूचना मिलने के बाद डीएसपी सिटी मोहन सिंह एसएचओ सदर सहित मौके पर पहुंचे और युवक को एक प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है।

    जानकारी देते हुए डीएसपी सिटी मोहन सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट में गोली चली है। जब उन्होंने आकर देखा तो रेस्टोरेंट के मालिक मनप्रीत सिंह के कंधे में गोली लगी थी। उसे घायल हालत में गुरदासपुर के एक प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती कराया गया है।

    डीएसपी ने बताया कि आसपास के लोगों ने उन्हें बताया कि युवक ने खुद को गोली मारी है, लेकिन यह जांच की जा रही है कि गोली खुद मारी गई है या गलती से चली है। फिलहाल गोली लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि, मनप्रीत सिंह की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। डाक्टरों की ओर से उसका इलाज किया जा रहा है।