    CBSE की सीटेट परीक्षा के लिए 18 तक भर सकेंगे ऑनलाइन फार्म, 8 फरवरी को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम

    By Gagandeep Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:41 PM (IST)

    सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है और परीक्षा 8 फरवरी को होगी। सामान्य वर्ग के लिए एक पेपर की फीस 1000 रुपये है। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। आवेदन सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है।

    Hero Image

    सीबीएसई सीटेट परीक्षा: ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर तक।

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीटेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आनलाइन फार्म जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सीटीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 8 फरवरी को दो शिफ्ट में होगा। सामान्य, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए एक हजार रुपये, जबकि दो पेपरों के लिए 1200 रुपये की फीस देनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए पांच सौ, जबकि दो पेपरों के लिए 600 रुपये की फीस देनी होगी। ज्ञात रहे कि यह टेस्ट हर साल दो बार होता है। यह उन उम्मीदवारों के लिए आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो केंद्रीय सरकारी स्कूलों, जैसे केवीएस और एनवीएस में टीचर के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं।

    इस परीक्षा का आयोजन सीबीएसई की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। पेपर-1 क्लास पहली से पांचवीं और पेपर-2 छठी से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पास करना जरूरी है। पहली से आठवीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए दोनों पेपर देना आवश्यक है। परीक्षा का आयोजन पेन-एंड-पेपर मोड में ऑफलाइन होता है।

    यह रहेंगे पात्रता मापदंड

    परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। पेपर-1 के लिए बारहवीं में कम से कम 50 फीसदी अंक और एलिमेंट्री एजुकेशन में दो साल का डिप्लोमा या 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड की डिग्री होना आवश्यक है। पेपर-2 के लिए बारहवीं में 50 फीसदी अंक, 40 फीसदी अंकों के साथ दो साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। बीएड के फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहे छात्र भी परीक्षा देने के लिए पात्र रहेंगे।

    ऐसे कर सकेंगे आवेदन

    उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए अप्लाई करने के लिए कुछ चरणों का पालन करना होगा। उन्हें सबसे पहले सीटेट की ऑफशियल वेबसाइट पर लाग इन करना होगा। उसके बाद अप्लाई आनलाइन के लिंक पर जाएं और उसे खोलें। अब आनलाइन एप्लीकेशन फार्म भरें और रजिस्ट्रेशन नंबर व एप्लीकेशन नंबर नोट कर लें। नई स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करें। अब डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से एग्जामिनेशन फीस भर दें। रिकार्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए कन्फर्मेशन पेज को प्रिंट करें।