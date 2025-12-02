CBSE की सीटेट परीक्षा के लिए 18 तक भर सकेंगे ऑनलाइन फार्म, 8 फरवरी को दो शिफ्ट में होगा एग्जाम

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीटेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आनलाइन फार्म जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सीटीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 8 फरवरी को दो शिफ्ट में होगा। सामान्य, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए एक हजार रुपये, जबकि दो पेपरों के लिए 1200 रुपये की फीस देनी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए पांच सौ, जबकि दो पेपरों के लिए 600 रुपये की फीस देनी होगी। ज्ञात रहे कि यह टेस्ट हर साल दो बार होता है। यह उन उम्मीदवारों के लिए आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो केंद्रीय सरकारी स्कूलों, जैसे केवीएस और एनवीएस में टीचर के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं।

इस परीक्षा का आयोजन सीबीएसई की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। पेपर-1 क्लास पहली से पांचवीं और पेपर-2 छठी से आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए पास करना जरूरी है। पहली से आठवीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए दोनों पेपर देना आवश्यक है। परीक्षा का आयोजन पेन-एंड-पेपर मोड में ऑफलाइन होता है।

यह रहेंगे पात्रता मापदंड परीक्षा देने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। पेपर-1 के लिए बारहवीं में कम से कम 50 फीसदी अंक और एलिमेंट्री एजुकेशन में दो साल का डिप्लोमा या 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएड की डिग्री होना आवश्यक है। पेपर-2 के लिए बारहवीं में 50 फीसदी अंक, 40 फीसदी अंकों के साथ दो साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड या बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। बीएड के फाइनल ईयर की परीक्षा दे रहे छात्र भी परीक्षा देने के लिए पात्र रहेंगे।