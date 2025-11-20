Language
    काहनूवान: सड़क किनारे पेड़ से टकराई कार, दर्दनाक हादसे में पिता और बेटी की एक साथ मौत

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    एक हृदयविदारक दुर्घटना में, एक कार के सड़क किनारे पेड़ से टकराने के कारण एक पिता और बेटी की जान चली गई। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि कार का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। पुलिस दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कर रही है। मृतकों के परिवार को सूचित कर दिया गया है।

    संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे वृक्ष से टकराई कार (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, काहनूवान। गुरदासपुर-मुकेरियां मार्ग पर स्थित कस्बा पुराना शाला के पास कार संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे वृक्ष से जा टकराई। हादसे में कार सवार पिता-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई

    कार सवार परिवार श्री दरबार साहिब अमृतसर से माथा टेकने के बाद घर लौट रहा था। हादसे में कार में सवार युवक और उसकी मां बाल-बाल बच गए। उन्हें मामूली चोट पहुंची है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

    हादसे का पता चलते ही आस-पास के लोग मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिए गए। लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद कार सवारों को बाहर निकाला, तब तक पिता और बेटी की मौत हो चुकी थी।

    जानकारी के अनुसार प्रभजोत सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी बुद्धूपुर थाना मुकेरियां जिला होशियारपुर वीरवार सुबह श्री दरबार साहिब अमृतसर से परिवार के साथ माथा टेककर कार में लौट रहा था। गुरदासपुर-मुकेरियां मुख्य मार्ग पर कस्बा पुराना शाला के पास पहुंचने पर सामने आ रही टिप्पर से टकराने से बचाव के दौरान कार चालक संतुलन खौ बैठा।

    इसके चलते कार सड़क किनारे वृक्ष से जा टकराई। हादसे में कार चालक प्रभजोत सिंह और उसकी चार वर्षीय बेटी रहमत कौर की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कार में सवार उसकी पत्नी मनवीर कौर और बेटा रणजोत सिंह मामूली चोटिल हो गए।

    कार को बचाने के चक्कर में सडक पर जा रहा एक टिप्पर भी खेतों में जा पलटा। हालांकि टिप्पर चालक हादसे में बाल-बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुराना शाला की पुलिस मौके पर पहंची

    एसएचओसुरिंदरपाल सिंह ने बताया कि हादसे में प्रभजोत सिंह और चार वर्षीय रहमत कौर की मौत हो गई। जबकि कार सवार मनवीर कौर और उसका बेटा रणजोत सिंह मामूली जख्मी हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल गुरदासपुर में भेजा गया है।

     मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार और टिप्पर की आमने-सामने टक्कर हो जाती तो परिवार के बाकी सदस्यों का भी बचना मुश्किल था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिए हैं। इसके अलावा दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी गई है।