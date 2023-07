Gurdaspur Crime News: पिस्तौल की नोक पर बदमाशों की दबंगई, दो आरोपी शराब के ठेके से नकदी लूटकर हुए फरार

Gurdaspur Crime News बस स्टैंड दीनानगर के पास दो युवकों की दबंगई साफ देखने को मिली। दो बदमाश पिस्तौल की नोक पर शराब के ठेके से पैसे लूटकर फरार हो गए।रात करीब 11.05 बजे वह ठेका बंद करने लगा तो दो युवक पैदल मौके पर पहुंच गए। दोनों ने अपने चेहरे कपड़े के साथ ढक रखे थे और बंदूक का डर दिखा कर 5500 की नकदी लेकर फरार हो गए।

पिस्तौल की नोक पर बदमाशों की दबंगई

