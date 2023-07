Gurdaspur: जगतपुर खुर्द में जमीन के विवाद में चलाई गोलियां, एक जख्मी और पांच के खिलाफ केस दर्ज

Gurdaspur News जगतपुर खुर्द में जमीन के विवाद में एक गुट ने दूसरे पर गोलियां चला दीं। रात को आरोपितों ने पीड़ित के घर के बाहर शोर करना शुरू कर दिया। गेट खोलने पर आरोपितों ने दस्ती हथियारों से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। इस दौरान आरोपित जतिंदर कुमार उर्फ विक्की ने अपने पिस्तौल से तीन फायर किए जिनमें से एक गोली दर्शन सिंह की जांघ में लग गई।

जगतपुर खुर्द में जमीन के विवाद में चलाई गोलियां, एक जख्मी और पांच के खिलाफ केस दर्ज

गुरदासपुर, जागरण संवाददाता। गांव जगतपुर खुर्द में जमीन के विवाद में एक गुट ने दूसरे पर गोलियां चला दीं। इस दौरान एक व्यक्ति जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए गुरदासपुर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है। जगतपुर खुर्द के रहने वाले गुरबचन सिंह ने बताया कि वह अपने भाई दर्शन सिंह के साथ खेतों में काम करने गया था। उसका भाई ट्रैक्टर से खेत जोतने लगा तो आरोपित सुदेश कुमारी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसका कहना था कि उनके खेतों से उसके खेत की तरफ रास्ता जाता है। दस्ती हथियारों से किया हमला रात को वह अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था। इस बीच आरोपितों ने उसके घर के बाहर शोर करना शुरू कर दिया। गेट खोलने पर आरोपितों ने दस्ती हथियारों से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। उसका भाई दर्शन सिंह और भाभी कुलविंदर कौर उसे छुड़ाने के लिए आए तो उन्हें भी हमला कर जख्मी कर दिया गया। आरोपितों की तलाश जारी इस दौरान आरोपित जतिंदर कुमार उर्फ विक्की ने अपने पिस्तौल से तीन फायर किए, जिनमें से एक गोली दर्शन सिंह की जांघ में लग गई। उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मामले के जांच अधिकारी एएसआइ सलिंदर सिंह ने बताया कि आरोपित जतिंदर कुमार, मनोहर लाल, सुदेश कुमारी और दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपितों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

Edited By: Aysha Sheikh