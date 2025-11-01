गुरदासपुर: बॉर्डर पर BSF ने हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, बड़ी साजिश नाकाम; पिस्टल और कारतूस बरामद

संवाद सहयोगी, कलानौर। भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सेक्टर गुरदासपुर में तैनात बीएसएफ की 27वीं बटालियन और पुलिस ने एक गुप्त सूचना और नाकाबंदी करके एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिससे 32 बोर पिस्तौल, एक मैगज़ीन बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपित की पहचान बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ली पुत्र गुरदीप सिंह, निवासी गांव काहलांवाली (थाना डेरा बाबा नानक) के रूप में हुई है।

जानकारी देते हुए बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ जवानों और पंजाब पुलिस के संयुक्त आपरेशन के दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर डेरा बाबा नानक अनाज मंडी से उक्त तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जिससे एक स्टार मार्क 32 बोर पिस्तौल, एक मैगज़ीन एवं 06 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित का आपराधिक इतिहास है।