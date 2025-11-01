Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरदासपुर: बॉर्डर पर BSF ने हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, बड़ी साजिश नाकाम; पिस्टल और कारतूस बरामद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 08:13 PM (IST)

    कलानौर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बलविंदर सिंह के पास से एक पिस्तौल, मैगज़ीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में उसका आपराधिक इतिहास सामने आया है। पुलिस उसके नेटवर्क और अवैध हथियार तस्करी से संबंधों की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बॉर्डर पर BSF ने हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। फोटो जागरण


    संवाद सहयोगी, कलानौर। भारत और पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सेक्टर गुरदासपुर में तैनात बीएसएफ की 27वीं बटालियन और पुलिस ने एक गुप्त सूचना और नाकाबंदी करके एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जिससे 32 बोर पिस्तौल, एक मैगज़ीन बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपित की पहचान बलविंदर सिंह उर्फ बिल्ली पुत्र गुरदीप सिंह, निवासी गांव काहलांवाली (थाना डेरा बाबा नानक) के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी देते हुए बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ जवानों और पंजाब पुलिस के संयुक्त आपरेशन के दौरान एक गुप्त सूचना के आधार पर डेरा बाबा नानक अनाज मंडी से उक्त तस्कर को गिरफ्तार किया गया। जिससे एक स्टार मार्क 32 बोर पिस्तौल, एक मैगज़ीन एवं 06 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित का आपराधिक इतिहास है।

    उसके खिलाफ आर्म्ज एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। हथियार और गोलाबारूद की बरामदगी से संकेत मिलता है कि आरोपित किसी फायरिंग, अपराधिक गतिविधि की योजना बना रहा था।

    इस सफल कार्रवाई से डेरा बाबा नानक में संभावित टारगेट किलिंग, फायरिंग की घटना को रोका गया, जिससे गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति टल गई। आरोपित के नेटवर्क और अवैध हथियार तस्करी से संबंधों की जांच जारी है।