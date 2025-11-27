Language
    पंजाब के गुरदासपुर में थाने के बाहर धमाका, तीन लोग घायल; खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स ने ली जिम्मेदारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:35 AM (IST)

    पंजाब के गुरदासपुर में एक पुलिस स्टेशन के बाहर हुए धमाके में तीन लोग घायल हो गए। विस्फोट थाने के बाहर हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विस्फोट के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    Hero Image

    दाएं- खालिस्तान लिब्रेशन आर्मी की ओर से सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट। वीडियोग्रैब


    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना सिटी के बाहर मंगलवार रात करीब आठ बजे जोरदार धमाका हुआ। इससे सड़क से गुजर रहे दंपती सहित तीन लोग घायल हो गए। इनमें से एक को पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने धमाका वहां से गुजर रहे ट्रक का टायर फटना बताया, जबकि घायलों ने दावा किया कि वहां कोई ट्रक मौजूद था। घायल महिला के शरीर से डॉक्टरों ने कई छर्रे निकाले हैं।

    इसी बीच, बुधवार सुबह खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स (केएलएफ) ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट डाल थाने पर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी ली। इससे पहले भी जिले में पांच थानों व चौकियों पर ग्रेनेड एवं राकेट लांचर से हमले हुए हैं।

    सभी में पहले पुलिस ने टायर फटना ही बताया था। बाद में जब आरोपित पकड़े गए तो ग्रेनेड व रॉकेट लांचर से हमले की बात कही थी। थाना सिटी के बाहर रात को अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचे, तब वहां काफी संख्या में तैनात पुलिस कर्मियों ने ट्रक का टायर फटने की बात कही।

    एसएसपी आदित्य ने क्या कहा?

    वहीं एसएसपी आदित्य ने कहा कि थाने पर कोई ग्रेनेड हमला नहीं हुआ है, बल्कि वहां से गुजर रहे ट्रक का टायर फटने से धमाका हुआ था। ट्रक से निकली हवा और धमाके के कारण लोग जख्मी हुए हैं।

    घायल सपना शर्मा निवासी लाइब्रेरी चौक ने बताया कि वह थाने के बाहर पैदल जा रही थी कि अचानक तेज धमाका हुआ और वह काफी ऊपर उछलकर गिरी। चारों तरफ धूल फैल गई। वहां कोई ट्रक नहीं था। पुलिस कर्मियों से अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन वह घर छोड़ गए। पति रमेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कहा कि गाड़ी का टायर फटने से पत्नी जख्मी हुई है।

    पत्नी के दोनों पांव से खून निकलता देख वह पुराना सिविल अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने शरीर पर 50 से अधिक जख्म देखे व एक छर्रा निकाल सिर का स्कैन करवाया। रिपोर्ट देख घर भेज दिया। बुधवार को जब ग्रेनेड हमले की बात पता चली तो पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। पुलिस ने ग्रेनेड हमले की बात पूरी तरह नहीं नकारी व अपने हिसाब से इलाज कराने को कह दिया। उन्होंने रोष जताया कि अगर पुलिस को ग्रेनेड हमले का संदेह था तो रात को ही बता देते, ताकि वे पत्नी का उस हिसाब से इलाज कराते।

    •  12 दिसंबर, 2024 थाना घणीए के बांगर पर ग्रेनेड हमला हुआ।
    • 18 दिसंबर, 2024 की रात चौकी बख्शीवाल पर ग्रेनेड हमला। 
    • 19 दिसंबर, 2024 की रात को थाना वडाला बांगर पर ग्रेनेड हमला हुआ।
    • 16 फरवरी, 2025 को डेरा बाबा नानक के राएमल्ल में पुलिस कर्मी के चाचा के घर ग्रेनेड हमला।
    • 6 अप्रैल, 2025 को थाना किला लाल सिंह पर राकेट हमला हुआ।