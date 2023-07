BJP प्रधान सुनील जाखड़ ने मान सरकार पर कसा तंज, कहा- डूबे हुए पंजाब को छोड़ बेंगलुरु में 'आप' का ज्यादा ध्यान

बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस समय सैलाब की स्थिति बनी हुई है लेकिन आप सरकार का ध्यान पंजाब की बजाय बेंगलुरु में अधिक है। केन्द्र सरकार सैलाब से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राशि देना चाहती है मगर राज्य सरकार कहती है कि उनके पास सैलाब प्रभावितों की सहायता के लिए पैसों की कमी नहीं है।

सुनील जाखड़ कादियां में बाजवा हाउस पहुंचे।

सुनील जाखड़ का गुरदासपुर के कादियां में दौरा फतेहजंग सिंह बाजवा ने किरपाण देकर सम्मानित किया पंजाब में सैलाब की स्थिति में मान सरकार का ध्यान बेंगलुरु में है: जाखड़

कादियां, संवाद सहयोगी। पंजाब में बीजेपी के नवनियुक्त प्रधान सुनील जाखड़ ने प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात को लेकर सीएम भगवंत मान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सैलाब की स्थिति बनी हुई है और इन हालात से निपटने की बजाय मान सरकार बेंगलुरु में राजनीतिक एजेंडे के तहत पंजाब से बाहर है। बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार सैलाब से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए राशि देना चाहती है, मगर भगवंत मान सरकार कहती है कि उनके पास सैलाब प्रभावितों की सहायता के लिए पैसों की कमी नहीं है। पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है बीजेपी: जाखड़ जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने सैलाब से प्रभावित लोगों के लिए 218 करोड़ रुपये की बहुत बड़ी राशि दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब के लोगों के साथ डटकर खड़ी है। दरअसल, बीजेपी प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ गुरदासपुर के कादियां में भाजपा नेता फतेहजंग सिंह बाजवा के रेलवे रोड स्थित बाजवा हाउस पहुंचे थे। जाखड़ बोले- धार्मिक मामलों में सरकार की दखलंदाजी गलत सुनील जाखड़ ने गुरदासपुर में गुरबाणी प्रसारण मामले को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा गुरबाणी प्रसारण में लेकर की जा रही दखलंदाजी सरासर गलत है। उन्होंने ही सबसे पहले उठाया था, धार्मिक मामलों को सरकार को सीधे रूप से दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बाजवा ने किरपाण देकर किया सम्मानित इस अवसर पर फतेहजंग सिंह बाजवा ने उन्हें किरपाण देकर सम्मानित किया। सुनील जाखड़ ने पार्टी कार्यकर्ताओं ओर नेताओं के साथ अपने विचार साझा किए और कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। इस दौरान सदर अंजुमन अहमदिया के सचिव मौलाना फजलुल रहमान भट्टी, मौलाना मखदूम शरीफ शामिल ने सुनील जाखड़ से मुलाकात की।

