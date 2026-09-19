Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

स्टंटबाजी पड़ी भारी: गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व पर पलटा ट्रैक्टर, वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो

By Digital Desk Edited By: Hema Devi
Published: Sat, 19 Sep 2026 01:19 PM (IST)

बटाला में गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व के दौरान ट्रैक्टर पर स्टंट कर रहे दो युवक हादसे का ...और पढ़ें

गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व पर पलटा ट्रैक्टर।

गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व पर पलटा ट्रैक्टर।

HighLights

  1. बटाला में विवाह पर्व पर ट्रैक्टर स्टंट का हादसा

  2. स्टंट करते समय ट्रैक्टर पलटा, दो युवक दबे

  3. मौके पर मौजूद भीड़ ने युवकों को सुरक्षित बचाया

संवाद सहयोगी, बटाला: पंजाब के बटाला में श्री गुरु नानक देव जी के पावन विवाह पर्व (विवाह पुरब) के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बटाला में गुरू नानक देव जी के विवाह पर्व के दौरान ट्रेक्टर पर स्टंट करते हुए युवकों की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है।

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टंट करते हुए दो युवको को स्टंटबाजी भारी पड़ गई। अचानक से ट्रेक्टर पलट गया और उस पर सवार दोनों युवक उसके नीचे आ गए।

बाल-बाल बचे दोनों युवक

अच्छी बात ये रही कि उस दौरान मौके पर बहुत से लोग मौजूद थे। ऐसे में भारी संख्या में वहां मौजूद भीड़ ने तुरंत एक्शन लिया और ट्रैक्टर के नीचे दबे दोनों युवको को बाहर निकाला।

गौरतलब है कि बटाला में गुरू नानक देव जी के विवाह पर्व के दौरान जालंधर रोड पर दो युवकों द्वारा ट्रेक्टर पर स्टंट किए जा रहे थे। इस दौरान ट्रेक्टर पल्ट गया और दोनों युवक नीचे आ गए।

हालांकि मौके पर मौजूद लोगों द्वारा तुरंत ट्रेक्टर को सीधा करके युवकों को निकाल लिया गया। जिसके चलते उनका बचाव हो गया। इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती युवक वहां से फरार हो गए। दोनों की पहचान नहीं हो पाई है।

यह भी पढ़ें- पंजाब में बच्चों को सिखाए जा रहे नशे की गिरफ्त से बचने के अचूक तरीके, शुरू हुआ 14 हफ्तों का एंटी-ड्रग कोर्स