स्टंटबाजी पड़ी भारी: गुरु नानक देव जी के विवाह पर्व पर पलटा ट्रैक्टर, वायरल हुआ दिल दहला देने वाला वीडियो

संवाद सहयोगी, बटाला: पंजाब के बटाला में श्री गुरु नानक देव जी के पावन विवाह पर्व (विवाह पुरब) के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बटाला में गुरू नानक देव जी के विवाह पर्व के दौरान ट्रेक्टर पर स्टंट करते हुए युवकों की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है।

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टंट करते हुए दो युवको को स्टंटबाजी भारी पड़ गई। अचानक से ट्रेक्टर पलट गया और उस पर सवार दोनों युवक उसके नीचे आ गए। बाल-बाल बचे दोनों युवक अच्छी बात ये रही कि उस दौरान मौके पर बहुत से लोग मौजूद थे। ऐसे में भारी संख्या में वहां मौजूद भीड़ ने तुरंत एक्शन लिया और ट्रैक्टर के नीचे दबे दोनों युवको को बाहर निकाला।