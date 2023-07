बटाला में अवैध तौर पर चल रहे आईलेट्स सेंटर्स की खबर को 23 जून को प्रमुखता से छापने के बाद प्रशासन ने बिना लाइसेंस चल रहे पांच सेंटर्स को बंद करवा दिया है। जबकि फायर ब्रिगेड की तरफ से सात सेंटर्स को फायर सेफ्टी का ध्यान न रखने के लिए नोटिस जारी किए हैं। यह आईलेट्स सेंटर अवैध तौर पर लोगों से पैसे बटोर रहे थे।

Batala News: प्रशासन का बड़ा एक्शन, छापेमारी कर पांच आईलेट्स सेंटर्स कराए बंद; कईयों को नोटिस जारी

बटाला, जागरण संवाददाता: दैनिक जागरण की तरफ से बटाला में अवैध तौर पर चल रहे आईलेट्स सेंटर्स की खबर को 23 जून को प्रमुखता से छापने के बाद प्रशासन ने बिना लाइसेंस चल रहे पांच सेंटर्स को बंद करवा दिया है। जबकि फायर ब्रिगेड की तरफ से सात सेंटर्स को फायर सेफ्टी का ध्यान न रखने के लिए नोटिस जारी किए हैं। यह आईलेट्स सेंटर अवैध तौर पर लोगों से पैसे बटोर रहे थे। नहीं थे लाइसेंस नायब तहसीलदार लखविंदर सिंह और फायर ब्रिगेड की टीम ने जालंधर रोड़ पर पिछले कई सालों से अवैध तौर पर चल रहे आलेट्स सेंटर्स पर छापेमारी की। इस दौरान बहुत से सेंटर्स के पास वैध लाइसेंस नहीं था और ज्यादातर के पास तो फायर सेफ्टी के लिए न विभाग की एनओसी थी। लाइसेंस बनवाने पर ही खुलेंगे सेंटर्स नायब तहसीलदार ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर की तरफ से जारी किए गए निर्देशों के तहत शहर भर में आईलेट्स सेंटर्स पर छापेमारी कर उनसे वैध लाइसेंस मांगे गए। नो आइलेट्स सेंटरों में से सिर्फ चार के पास ही वैध लाइसेंस था बाकी पांच ने अपने लाइसेंस अपलाई किए हैं, लेकिन बिना लाइसेंस के वह काम नहीं कर सकते। इस लिए इनको बंद करवा दिया गया है। जब तक वैध लाइसेंस लेकर नहीं आते तब तक बंद ही रहेंगे। नोटिसों को किया अनदेखा फायर ब्रिगेड विभाग के फायर अधिकारी ओंकार सिंह ने बताया कि बहुत से आईलेट्स सेंटर्स के पास विभाग की तरफ से जारी की जाने वाली एनओसी नहीं होने के कारण विभाग की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे। भेजे गए नोटिसों को यह सेंटर अनदेखा कर कानून की अवमानना कर रहे थे। नहीं थे जरूरी प्रबंध आठ सेंटर्स के पास फायर सेफ्टी कानून के तहत दी जाने वाली एनओसी नहीं है। उनहों ने कहा कि अगर इनमें से किसी सेंटर में आग लग जाए तो वहां पर फायर सेफ्टी का कोई प्रबंध नहीं है। तीन-चार मंजिला सेंटरों में करीब दो सो बच्चे पढ़ते हैं। इस लिए किसी अनहोनी के दौरान बचने के लिए जरूरी प्रबंध नहीं किए गए थे।

Edited By: Nidhi Vinodiya