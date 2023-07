Batala: पूर्व कैबिनेट मंत्री अश्वनी सेखड़ी कांग्रेस को छोड़ भाजपा में हुए शामिल, दिल्ली में अमित शाह से मिले

Batala News बटाला से तीन बार विधायक रह चुके अश्वनी सेखड़ी परिवार सहित दिल्ली में केंद्रिये ग्रह मंत्री अमित शाह की कोठी में जा कर भाजपा में शामिल हो गए। सेखड़ी ने कहा कि अगर पंजाब को बचाना है तो राज्य में भाजपा की सराकर को लाना ही होगा। कांग्रेस हाई कमान के कई आला नेताओं के साथ अश्वनी सेखड़ी की नजदीकियां रही हैं।

पूर्व कैबिनेट मंत्री अश्वनी सेखड़ी कांग्रेस को छोड़ भाजपा में हुए शामिल, दिल्ली में अमित शाह से मिले

Your browser does not support the audio element.

बटाला, जागरण संवाददाता: बटाला से तीन बार विधायक रह चुके अश्वनी सेखड़ी परिवार सहित दिल्ली में केंद्रिये ग्रह मंत्री अमित शाह की कोठी में जा कर भाजपा में शामिल हो गए। सेखड़ी ने कहा कि अगर पंजाब को बचाना है तो राज्य में भाजपा की सराकर को लाना ही होगा। कांग्रेस का आधार पूरे देश में खतम हो चुका है और बहुत से बढ़े नेता पहले ही कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। 2022 से चर्चाओं में थे कांग्रेस हाई कमान के कई आला नेताओं के साथ अश्वनी सेखड़ी की नजदीकियां रही हैं। लेकिन सेखड़ी अपने ही इलाके में अपनी पार्टी के नेताओं का हमेशा निशाना बनते रहे। जिस कारण सेखड़ी 2022 के विधान सभा चुनावों से पहले अकाली दल पार्टी में शामिल होने की चर्चाओं में रहे थे। पिछले विधान सभा चुनाव के दौरान सेखड़ी को बटाला विधान सभा सीट से टिकट लेने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन पार्टी की गुटबाजी के कारण सेखड़ी को हार देखी पड़ी थी। सिद्धू के साथ थे सेखड़ी अश्वनी सेखड़ी पंजाब के पूर्व मुख्यामंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहे थे लेकिन बाद में जब पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना गुट खड़ा किया तो सेखड़ी ने सिद्धू के साथ हो लिए। सेखड़ी और तृप्त बाजवा पिछली कांग्रेस की सरकार के दौरान एक दूसरे के विरोधी रहे थे। इस दौरान सेखड़ी ने तृप्त बाजवा को तालीबानी संबोधित करते रहे हैं और अपनी व परिवार की जान को तृप्त बाजवा से जान का खतरा भी बताते रहे हैं।

Edited By: Himani Sharma