Batala फायरिंग का मुख्य आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, शिवसेना समाजवादी संगठन के नेता पर किया था हमला

बटाला, जागरण संवाददाता। Firing in Batala: गुरदासपुर के बटाला के सिटी रोड पर शिवसेना समाजवादी संगठन के मंत्री राजीव महाजन की दुकान नीलम टीवी सेंटर पर दो अज्ञात हमलावारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। थी। इस मामले में मुख्य आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया है।

पंजाब पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में मुख्य आरोपी को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले से गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर बटाला लाया गया था।

डीजीपी ने ट्वीट कर कहा कि पूरे मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया है जिसे विदेश से हैंडल किया जा रहा था। मनी ट्रेल स्थापित करने के लिए वित्तीय जांच चल रही है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

हमलावरों ने गोलियां चला कर तीन लोगों को घायल कर दिया और फरार हो गए। घायलों में राजीव महाजन, अनिल महाजन और राजीव गुप्ता का बेटे मानव को गोली लगी थी।

DGP Punjab Police tweets, "Punjab Police, in a joint operation with West Bengal Police and Central agencies, has solved the firing incident in Batala after arresting the main accused from Alipurduar district, West Bengal. The entire module which was being handled from abroad has… pic.twitter.com/tUY9FcBZW4— ANI (@ANI) July 7, 2023