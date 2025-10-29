Punjab News: मासूम बच्चों की जान लेना चाहता था पिता? बेटी सहित दो बेटों की चाय में संदिग्ध वस्तु मिलाकर पिलाई, हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला के पास ईटों के भट्ठे पर काम करते एक व्यक्ति की ओर से अपने तीन मासूम बच्चों को चाय में संदिग्ध वस्तु मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया है। बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चों को इलाज के लिए बटाला के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें अमृतसर रैफर कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी देते हुए सरबजीत कौर पत्नी विलियम मसीह निवासी गांव घोगा ने बताया कि वह धारीवाल सोहिया के पास अपनी पति के साथ भट्ठे पर काम करती है। बच्चे भी उनके पास रहते है। उसका पति नशा करने का आदी है और अकसर ही उसके साथ मारपीट करता है।

बुधवार को उसके पति ने घर आकर पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उसे घर से बाहर निकाल कर बच्चों को घर के अंदर ले गया। जिसने चाय में कोई संदिग्ध वस्तु मिलाकर बच्चों को पिला दी। जिससे तीनों बच्चे करिश्मा (सात), सैमूअल (चार) और मोजिश (डेढ़ साल) बेहोश हो गए।