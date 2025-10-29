Punjab News: मासूम बच्चों की जान लेना चाहता था पिता? बेटी सहित दो बेटों की चाय में संदिग्ध वस्तु मिलाकर पिलाई, हालत गंभीर
बटाला में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपने तीन मासूम बच्चों को चाय में संदिग्ध पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया है। आरोपी पिता, जो नशे का आदी है, घटना के बाद से फरार है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, बटाला। बटाला के पास ईटों के भट्ठे पर काम करते एक व्यक्ति की ओर से अपने तीन मासूम बच्चों को चाय में संदिग्ध वस्तु मिलाकर पिलाने का मामला सामने आया है। बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्चों को इलाज के लिए बटाला के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें अमृतसर रैफर कर दिया है।
जानकारी देते हुए सरबजीत कौर पत्नी विलियम मसीह निवासी गांव घोगा ने बताया कि वह धारीवाल सोहिया के पास अपनी पति के साथ भट्ठे पर काम करती है। बच्चे भी उनके पास रहते है। उसका पति नशा करने का आदी है और अकसर ही उसके साथ मारपीट करता है।
बुधवार को उसके पति ने घर आकर पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उसे घर से बाहर निकाल कर बच्चों को घर के अंदर ले गया। जिसने चाय में कोई संदिग्ध वस्तु मिलाकर बच्चों को पिला दी। जिससे तीनों बच्चे करिश्मा (सात), सैमूअल (चार) और मोजिश (डेढ़ साल) बेहोश हो गए।
उधर, इसके बारे में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस के अधिकारियों ने उक्त बच्चों को तुरंत इलाज के लिए बटाला के सिविल अस्पताल में पहुंचाया है, जहां पर डाक्टरों ने बच्चों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें अमृतसर रैफर कर दिया है।
