गांव समराए में मंगलवार को शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर बेटे ने मां की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक फरार हो गया। छपाल सिंह ने बताया कि पिता मंगत राम बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी मौत के बाद मां जसबीर कौर को पेंशन मिलती थी। वह बड़े भाई सतपाल मसीह के साथ रहती थी।

Batala Crime: कलयुगी बेटे ने पीट पीटकर ली अपनी मां की जान, शराब के लिए नहीं दिए थे पैसे

बटाला (गुरदासपुर), जागरण संवाददाता। पंजाब में गुरदासपुर जिले के गांव समराए में मंगलवार को शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर बेटे ने मां जसबीर कौर की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रछपाल सिंह ने बताया कि पिता मंगत राम बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी मौत के बाद मां जसबीर कौर को पेंशन मिलती थी। वह बड़े भाई सतपाल मसीह के साथ रहती थी। सतपाल शराब पीने का आदी है। वह पेंशन के लिए अक्सर शराब के नशे में मां के साथ मारपीट करता था। मौके पर हुई मौत नशे के लिए कई बार पेंशन की राशि भी छीन लेता था। वह उसे कई बार समझा चुके थे, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आरोपित ने मंगलवार को मां से शराब पीने के लिए पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया। विवाद बढ़ा तो वह तैश में आ गया और मां को लाठियों से बुरी तरह पीट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपित फरार हो गया। वहीं, घटनास्थल पर पहुंचीं थाना श्रीहरगो¨बदपुर की प्रभारी इंस्पेक्टर बलजीत कौर ने बताया कि सतपाल मसीह फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें छापामारी कर रही हैं। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Nidhi Vinodiya