Batala Crime News: फिरौती न देने पर बंद दुकान पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग, केस दर्ज; जांच में जुटी पुलिस

Batala Crime बटाला में फिरौती न देने पर बंद दुकान पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अगले दिन 18 जुलाई को उसे फिर से उसी नंबर से व्हट्सएप कॉल आई। हायक सब इंस्पेक्टर मलकीत सिंह ने बताया कि पीड़ित के बयान कलमबद्ध कर लिए गए है। मामले की जांच की जा रही है।

फिरौती न देने पर बंद दुकान पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग, केस दर्ज; जांच में जुटी पुलिस

