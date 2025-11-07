Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब बटाला सिटी पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया का लिया पांच दिन का रिमांड, गोली मारकर दो युवकों की हत्या का है मामला

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:27 PM (IST)

    बटाला पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को पांच दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। उसे 29 अक्टूबर को दो हत्या के मामलों में बटाला लाया गया था। 10 अक्टूबर को एक दुकान के बाहर हुई गोलीबारी में दो युवकों की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए यह रिमांड लिया गया है। पुलिस जग्गू से अलग-अलग मामलों में पूछताछ कर रही है और उसकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    अब बटाला सिटी पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया का लिया पांच दिन का रिमांड। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, बटाला (गुरदासपुर)। बटाला सिटी पुलिस ने अब गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया का पांच दिन का पुलिस रिमांड लिया है। गौरतलब है कि बटाला पुलिस जग्गू भगवानपुरिया को 29 अक्टूबर की रात को दो अलग-अलग हत्या केसों के संबंध में बटाला लेकर आई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    30 अक्टूबर को बटाला पुलिस ने जग्गू को कोर्ट में पेश कर उसका तीन दिन का रिमांड लिया था। इसके बाद 2 अक्तूबर को रिमांड खत्म होने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद उसका पांच दिन का रिमांड मिला था।

    पुलिस ने शुक्रवार को पांच दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश किया। अब थाना सिटी की पुलिस ने 10 अक्तूबर को दुकान के बाहर गोलियां मारकर दो युवकों की हत्या करने के मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है।

    बटाला पुलिस अलग-अलग केसों के संबंध में जग्गू से पूछताछ कर रही, वहीं उसकी सुरक्षा के संबंध में पूरे प्रबंध किए हुए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को जग्गू को सख्त सुरक्षा प्रबंधों में कोर्ट में पेश किया और रिमांड हासिल किया।

    ज्ञात रहे कि 10 अक्तूबर को सिटी थाना बटाला में पड़ते जस्सा सिंह चौक में स्थित चंदा खाना खजाना व चंदा बूट हाऊस पर दो मोटरसाइकिलों पर करीब आधा दर्जन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पांच गंभीर रुप से घायल हो गए। मृतकों में सरबजीत सिंह और कनव महाजन शामिल थे।