अब बटाला सिटी पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया का लिया पांच दिन का रिमांड, गोली मारकर दो युवकों की हत्या का है मामला

संवाद सहयोगी, बटाला (गुरदासपुर)। बटाला सिटी पुलिस ने अब गैंगस्टर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया का पांच दिन का पुलिस रिमांड लिया है। गौरतलब है कि बटाला पुलिस जग्गू भगवानपुरिया को 29 अक्टूबर की रात को दो अलग-अलग हत्या केसों के संबंध में बटाला लेकर आई थी।

30 अक्टूबर को बटाला पुलिस ने जग्गू को कोर्ट में पेश कर उसका तीन दिन का रिमांड लिया था। इसके बाद 2 अक्तूबर को रिमांड खत्म होने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद उसका पांच दिन का रिमांड मिला था।



पुलिस ने शुक्रवार को पांच दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश किया। अब थाना सिटी की पुलिस ने 10 अक्तूबर को दुकान के बाहर गोलियां मारकर दो युवकों की हत्या करने के मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है।

बटाला पुलिस अलग-अलग केसों के संबंध में जग्गू से पूछताछ कर रही, वहीं उसकी सुरक्षा के संबंध में पूरे प्रबंध किए हुए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को जग्गू को सख्त सुरक्षा प्रबंधों में कोर्ट में पेश किया और रिमांड हासिल किया।