Gurdaspur: खेतों से दो पैकेट हेरोइन मिलने के मामले का एक आरोपित गिरफ्तार, रिमांड पर लेकर की जाएगी पूछताछ

Punjab गुरदासपुर में खेतों से दो पैकेट हेरोइन की बरामदगी के मामले में थाना दोरांगला पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की आदियां पोस्ट के असिस्टेंट कमांडर ने थाने में सूचित किया था कि उन्होंने गांव बाउपुर अफगाना के खेतों से दो पैकेट नशीला पदार्थ बरामद किया है। दोनों पैकटों को तोला गया तो उनका वजन 2 किलो 116 ग्राम निकला था।

खेतों से दो पैकेट हेरोइन की बरामदगी के मामले का आरोपित गिरफ्तार : जागरण

Your browser does not support the audio element.

गुरदासपुर, जागरण संवाददाता: गांव बाउपुर अफगाना के खेतों से दो पैकेट हेरोइन की बरामदगी के मामले में थाना दोरांगला पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की आदियां पोस्ट के असिस्टेंट कमांडर टुनटुन कुमार ने थाने को सूचित किया था कि उन्होंने गांव बाउपुर अफगाना के खेतों से दो पैकेट नशीला पदार्थ बरामद किया है। जांच अधिकारी एसआइ सुलखन राम ने मौके पर पहुंच कर दो पैकेट हेरोइन, दो काले रंग के बैग और दो रस्सियां बीएसएफ से प्राप्त की। नारकोटिक्स सैल के डीएसपी सुखपाल सिंह और थाना प्रभारी दोरांगला की मौजूदगी में दोनों पैकटों को तोला गया तो उनका वजन 2 किलो 116 ग्राम निकला। पुलिस ने हेरोइन को कब्जे में लेकर उस समय अज्ञात के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। रिमांड पर लेकर की जाएगी पूछताछ एसआइ सुलखन सिंह ने बताया कि मामले की जांच के दौरान आरोपित दलजीत सिंह निवासी बाउपुर अफगाना का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने का प्रयास किया जाएगा।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN