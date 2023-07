अभिषेक सिंह ने पंजाब का नाम किया रौशन, दुबई में हुए सम्मानित; गुरदासपुर के छोटे से गांव से है नाता

Punjab News पंजाब के अभिषेक सिंह को दुबई में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से अभिषेक सिंह कारोबार के साथ-साथ समाज सेवा में अपनी सेवाएं देते आ रहे है जिसके चलते वह देश-विदेश में पंजाब का नाम भी रोशन कर रहे है। अभिषेक सिंह ने भारतीय संस्कृति को इतना सम्मान देने के लिए दुबई सरकार को धन्यवाद कहा है।

अभिषेक सिंह ने पंजाब का नाम किया रौशन, दुबई में हुए सम्मानित

गुरदासपुर, संवाद सूत्र। गुरदासपुर के एक छोटे से गांव झबकरा के रहने वाले अभिषेक सिंह को दुबई में आमंत्रित कर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दुबई पुलिस के मेजर ओमार मोहम्मद जुबेरिया अलमरजूंगी ने अभिषेक सिंह को दिया है। कई सालों से समाज सेवा का काम कर रहे अभिषेक सिंह गौरतलब है कि पिछले कई सालों से अभिषेक सिंह कारोबार के साथ-साथ समाज सेवा में अपनी सेवाएं देते आ रहे है, जिसके चलते वह देश-विदेश में पंजाब का नाम भी रोशन कर रहे है। अभिषेक सिंह के कार्यों से प्रभावित होकर अब उन्हें दुबई में भी सम्मानित किया गया है। अभिषेक आगे भी अपना योगदान रखेंगे जारी अभिषेक सिंह ने भारतीय संस्कृति को इतना सम्मान देने के लिए दुबई सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि समाज सेवा कार्यों में वह आगे भी अपना योगदान जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि समाज सेवा कार्यों को करके उनके मन को बहुत ही सुकून मिलता है। उन्होंने बताया कि अब तक कई जरुरतमंदों की मदद की जा चुकी है। यह सेवा निष्काम भाव से की जा रही है। अभिषेक सिंह ने दुबई सरकार और दुबई पुलिस का आभार भी व्यक्त किया है।

Edited By: Aysha Sheikh