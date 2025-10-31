मंगनी के बाद शादी के लिए मुकरा शख्स, पठानकोट में युवती ने दर्ज कराया दुष्कर्म का मामला
थाना बहरामपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दो बार पठानकोट में दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया। मंगनी के बाद आरोपित शादी से मुकर गया। युवती स्थानीय निवासी है। फिलहाल आरोपित फरार है और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना बहरामपुर की पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।
फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। थाने के तहत आते इलाके की रहने वाली युवती ने बताया कि उसकी मंगनी आरोपित के साथ हुई थी।
आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसे दो बार पठानकोट ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में आरोपित शादी कराने से मुकर गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।