    मंगनी के बाद शादी के लिए मुकरा शख्स, पठानकोट में युवती ने दर्ज कराया दुष्कर्म का मामला

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:52 PM (IST)

    थाना बहरामपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दो बार पठानकोट में दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया। मंगनी के बाद आरोपित शादी से मुकर गया। युवती स्थानीय निवासी है। फिलहाल आरोपित फरार है और मामले की जांच जारी है।

    पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। थाना बहरामपुर की पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। थाने के तहत आते इलाके की रहने वाली युवती ने बताया कि उसकी मंगनी आरोपित के साथ हुई थी।

    आरोपित ने शादी का झांसा देकर उसे दो बार पठानकोट ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में आरोपित शादी कराने से मुकर गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

