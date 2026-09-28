गुरदासपुर के बटाला में हेरोइन के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई
बटाला पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 11 ग्राम हेरोइन बरामद की है। गिरफ्तार ...और पढ़ें
HighLights
बटाला पुलिस ने पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार।
विभिन्न थाना क्षेत्रों से 11 ग्राम हेरोइन बरामद की गई।
राजबीर, अजय, गुरप्रीत, अजय, करन कुमार पकड़े गए।
जागरण संवाददाता, बटाला (गुरदासपुर)। बटाला पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आते इलाकों से पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर 11 ग्राम हेरोइन बरामद की है। थाना सदर पुलिस के सब इंस्पेक्टर नरजीत सिंह ने बताया कि आरोपित राजबीर सिंह पुत्र वसन सिंह वासी गांव मूलियां वाल को शमशान घाट से काबू कर दो ग्राम हेरोइन बरामद कर गिरफ्तार किया।
थाना सिटी पुलिस ने आरोपित अजय पुत्र सुखविंदर सिंह वासी मसानियां को बस अड्डे से गिरफ्तार कर तीन ग्राम हरोइन बरामद की। आरोपित ने बताया कि बरामद हेरोइन वह आरोपित गुरप्रीत सिंह पुत्र हरपाल सिंह वासी जैतो सरजा से लेकर आया है।
जिसके बाद पुलिस ने गुरप्रीत सिंह को मामले में नामजद कर गिरफ्तार किया। इसी तरह थाना डेरा बाबा नानक पुलिस ने आरोपित अजय पुत्र सुखा मसीह वासी धर्मकोट रंधावा को चार ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। जबकि थाना सिविल लाइन पुलिस ने आरोपित करन कुमार पुत्र भगवान दास वासी धीर फाट को तीन ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया।