गुरदासपुर के बटाला में हेरोइन के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बटाला (गुरदासपुर)। बटाला पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आते इलाकों से पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर 11 ग्राम हेरोइन बरामद की है। थाना सदर पुलिस के सब इंस्पेक्टर नरजीत सिंह ने बताया कि आरोपित राजबीर सिंह पुत्र वसन सिंह वासी गांव मूलियां वाल को शमशान घाट से काबू कर दो ग्राम हेरोइन बरामद कर गिरफ्तार किया।

थाना सिटी पुलिस ने आरोपित अजय पुत्र सुखविंदर सिंह वासी मसानियां को बस अड्डे से गिरफ्तार कर तीन ग्राम हरोइन बरामद की। आरोपित ने बताया कि बरामद हेरोइन वह आरोपित गुरप्रीत सिंह पुत्र हरपाल सिंह वासी जैतो सरजा से लेकर आया है।