फिरोजपुर: आपस में भिड़े दो गुट, मामूली विवाद में चली गोली; 6 लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज
फिरोजपुर के गांव खाईफेमे की में दो गुटों के बीच विवाद में गोली लगने से घायल हुए युवक के मामले में, थाना सदर फिरोजपुर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना सदर फिरोजपुर पुलिस ने गांव खाईफेमे की में दो गुटों के बीच हुए विवाद में चली गोली से घायल हुए युवक के मामले में 6 आरोपितों के खिलाफ जानलेवा हमला करने और अन्य धाराओं के तहत युवक के पिता के बयान पर मामला दर्ज किया है।
जानकारी देते हुए थाना सदर फिरोजपुर के एएसआई बलविन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता सतनाम सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी गांव खाईफेमे की ने बताया कि वह बुधवार की शाम को घरेलू काम से बाजार जा रहा था।
इस दौरान खाईफेमे की से पहले रोड पर स्कूल के पास राणा पुत्र बोहड़ सिंह, मिठन, बोहड़ा, उमरी निवासी लेली वाला व 2 अज्ञात व्यक्ति खड़े हुए थे और उसके बेटा बलजीत सिंह भी वहीं खड़ा हुआ था।
उनकी आपस में बहसबाजी हो गई और इस दौरान आरोपित राणा व उक्त ने अपने डब्ब से पिस्टल निकालकर उसके बेटे बलजीत सिंह को मारने की नियत से फायर किया, जोकि उसके बेटे बलजीत सिंह की टांग में लगा है।
मामले की जांच कर रहे बलविन्द्र सिंह बताया कि पुलिस ने उक्त सभी आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है।
