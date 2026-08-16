फिरोजपुर में भारत माता की जय के नारों से गूंजा हिंद-पाक बॉर्डर, जवानों के जोश ने बांधा समां; देशभक्ति गीतों पर थिरके लोग

कपिल सेठी, फिरोजपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को देश की सरहद हुसैनीवाला हिंद-पाक बॉर्डर पर देशभक्ति का ऐसा ज्वार उमड़ा कि हर तरफ भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष गूंजते रहे। देश के कोने-कोने से पहुंचे लोगों ने पूरे उत्साह और जुनून के साथ तिरंगे को सलामी दी और जवानों का हौसला बढ़ाया। सरहद पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान देशभक्ति का रंग अपने चरम पर नजर आया।

बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे जोश, अनुशासन और जज्बे के साथ अपनी प्रस्तुति दी। जवानों के कदमों की गूंज और उनकी जोशीली गतिविधियों को देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों का उत्साह भी देखते ही बनता था। जवानों के प्रत्येक कदम के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे और बुलंद होते गए। हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों से सरहद का माहौल पूरी तरह राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया।

इससे पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने देशभक्ति गीतों, नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को याद किया। प्रस्तुतियों ने दर्शकों में देशप्रेम की भावना को और प्रबल कर दिया।