फिरोजपुर में भारत माता की जय के नारों से गूंजा हिंद-पाक बॉर्डर, जवानों के जोश ने बांधा समां; देशभक्ति गीतों पर थिरके लोग
फिरोजपुर के हुसैनीवाला हिंद-पाक बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला, जहाँ 'भारत माता की जय' के नारे गूंजते रहे।
HighLights
हुसैनीवाला बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का ज्वार उमड़ा।
बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ जवानों ने जोशपूर्ण प्रदर्शन किया।
गुलाब सिद्धू और जैस्मिन भसीन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में समां बांधा।
कपिल सेठी, फिरोजपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को देश की सरहद हुसैनीवाला हिंद-पाक बॉर्डर पर देशभक्ति का ऐसा ज्वार उमड़ा कि हर तरफ भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष गूंजते रहे। देश के कोने-कोने से पहुंचे लोगों ने पूरे उत्साह और जुनून के साथ तिरंगे को सलामी दी और जवानों का हौसला बढ़ाया। सरहद पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान देशभक्ति का रंग अपने चरम पर नजर आया।
बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे जोश, अनुशासन और जज्बे के साथ अपनी प्रस्तुति दी। जवानों के कदमों की गूंज और उनकी जोशीली गतिविधियों को देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों का उत्साह भी देखते ही बनता था। जवानों के प्रत्येक कदम के साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे और बुलंद होते गए। हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों से सरहद का माहौल पूरी तरह राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया।
इससे पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों ने देशभक्ति गीतों, नृत्य और रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को याद किया। प्रस्तुतियों ने दर्शकों में देशप्रेम की भावना को और प्रबल कर दिया।
समारोह में विशेष आकर्षण पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू और जैस्मिन भसीन की मौजूदगी रही। दोनों कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। उनके लोकप्रिय गीतों पर दर्शक जमकर झूमे और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। तिरंगे की छांव में गूंजते देशभक्ति के नारों, गीत-संगीत और जवानों के शौर्य ने हुसैनीवाला की सरहद को स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंग दिया।