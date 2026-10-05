त्योहारों में घर जाने में नहीं होगी दिक्कत, यूपी-बिहार वालों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन; चेक करें रूट

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने फिरोजपुर कैंट से पूर्णिया के बीच आरक्षित त्योहार स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है।

ट्रेन संख्या 04634/04633 फिरोजपुर कैंट-पूर्णिया-फिरोजपुर कैंट के दोनों दिशाओं में आठ-आठ फेरे होंगे। ट्रेन 8 अक्टूबर से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को फिरोजपुर कैंट से पूर्णिया के लिए रवाना होगी, जबकि वापसी में 10 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को पूर्णिया से फिरोजपुर कैंट के लिए चलेगी।

सीनियर डीसीएम बसंत कुमार के अनुसार, ट्रेन संख्या 04634 फिरोजपुर कैंट से शाम 5:30 बजे रवाना होकर करीब 33 घंटे 30 मिनट बाद अगले दिन रात 3 बजे पूर्णिया पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04633 पूर्णिया से सुबह 6 बजे रवाना होकर करीब 34 घंटे 35 मिनट का सफर तय करने के बाद अगले दिन शाम 4:35 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी।