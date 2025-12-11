फिरोजपुर में सड़क हादसा, अज्ञात कार की टक्कर से बुलेट सवार की मौत
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। पंजाब के फिरोजपुर जिले के थाना घल्लखुर्द पुलिस ने बुलेट मोटरसाईकिल और कार के बीच हुई टक्कर में मारे गए व्यक्ति के मामलें में शिकायतकर्ता महिला के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
जानकारी देते हुए थाना घल्लखुर्द के एएसआई जसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता हरजीत कौर पत्नी हरनेक सिंह निवासी खवाजा खड़क ने बताया कि एक अज्ञात कार चालक ने हरमीत सिंह के बुलेट मोटरसाईकिल को लापरवाही के साथ टक्कर मार दी थी।
इस कार की जोरदार टक्कर से हरमीत सिंह की मौत हो गई है। इस मामलें की जांच कर रहे जसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
