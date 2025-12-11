Language
    फिरोजपुर में सड़क हादसा, अज्ञात कार की टक्कर से बुलेट सवार की मौत

    By Kapil Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    अज्ञात कार चालक की टक्कर से बुलेट मोटरसाईकिल सवार की मौत, केस दर्ज।

    संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। पंजाब के फिरोजपुर जिले के थाना घल्लखुर्द पुलिस ने बुलेट मोटरसाईकिल और कार के बीच हुई टक्कर में मारे गए व्यक्ति के मामलें में शिकायतकर्ता महिला के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

    जानकारी देते हुए थाना घल्लखुर्द के एएसआई जसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता हरजीत कौर पत्नी हरनेक सिंह निवासी खवाजा खड़क ने बताया कि एक अज्ञात कार चालक ने हरमीत सिंह के बुलेट मोटरसाईकिल को लापरवाही के साथ टक्कर मार दी थी।

    इस कार की जोरदार टक्कर से हरमीत सिंह की मौत हो गई है। इस मामलें की जांच कर रहे जसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।