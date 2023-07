Punjab News: पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने दो नशा तस्करों को पकड़ा, आधा किलो अफीम बरामद

Firozpur Drugs Peddler Arrested सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर में दो ड्रग तस्करों को पकड़ा है। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने तस्करों को उस समय रोका जब वे शनिवार देर रात फिरोजपुर शहर से आ रहे थे। आरोपितों को अब रिमांड पर लिया जाएगा।

पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने दो नशा तस्करों को पकड़ा, आधा किलो अफीम बरामद

फिरोजपुर, संवाद सहयोगी। बीएसएफ के जवानों ने सूचना के आधार पर शनिवार देर रात फिरोजपुर जिले के सरहदी गांव दुलचीके के पास नाकाबंदी कर दो आरोपितों को अफीम, कार व मोबाइल सहित गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की ओर से पूछताछ के बाद आरोपितों को थाना सदर फिरोजपुर पुलिस को सौंप दिया गया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करों को पकड़ने के लिए फिरोजपुर के बाहरी क्षेत्र में ऑपरेशन शुरू किया गया था। शनिवार देर रात्रि लगभग 1:15 मिनट पर सरहदी गांव दुलचीके के पास लगे बीएसएफ के नाके पर एक कार फिरोजपुर शहर से दुलचीके की ओर आती हुई दिखाई दी, जिसे जवानों ने रुकने का इशारा किया, जिस पर कार सवार घबरा गए। 508 ग्राम अफीम बरामद उन्होंने बताया कि शक के आधार पर जवानों ने दोनों आरोपितों राज सिंह निवासी गांव साबोआना जिला फिरोजपुर व गुरजीत सिंह निवासी गबांव सूबा जदीद जिला फिरोजपुर को नीचे उतार कर तलाशी ली तो आरोपितों से 508 ग्राम अफीम, दो मोबाइल फोन व कार बरामद हुई। बीएसएफ की ओर से आरंभिक पूछताछ के बाद थाना सदर पुलिस को सौंपा दिया गया है। वहीं थाना सदर के प्रभारी इंस्पेक्टर अभिनव चौहान ने बताया कि दोनों आरोपितों पर मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि आरोपितों का रिमांड लिया जाएगा ओर गहराई से पूछताछ की जाएगी।

