स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में विरोध, CM भगवंत मान का घेराव करने पहुंचे कंप्यूटर और 1158 शिक्षक; पुलिस ने रोका

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर छावनी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का घेराव करने के लिए शनिवार को 1158 सहायक कंप्यूटर अध्यापक फिरोजपुर छावनी के बस स्टैंड पर एकत्र हुए।

पुलिस ने कर्मचारियों को बस स्टैंड परिसर के भीतर ही नजरबंद कर दिया। इससे कर्मचारियों में रोष बढ़ गया। कुछ समय बाद कर्मचारियों ने जबरन गेट खुलवाया और बाहर निकलकर मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

सेवाएं नियमित करने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे लंबे समय से सरकार से अपनी सेवाएं नियमित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें अपने हक के लिए संघर्ष करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

पंजाब प्रधान सतबीर सिंह, जसकरण सिंह, मोहम्मद सुहैल और दीपक शर्मा ने कहा कि उनकी 4 अगस्त को चंडीगढ़ में सरकार के साथ बैठक हुई थी। इस दौरान 13 अगस्त को दोबारा बैठक कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया गया था। हालांकि, 13 अगस्त की बैठक के बाद भी उनकी किसी मांग पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।