बाढ़ग्रस्त गांवों का पंजाब BJP अध्यक्ष सुनील ने किया दौरा, CM पर कसा तंज, कहा- सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किए

बाढ़ग्रस्त गांवों का पंजाब BJP अध्यक्ष सुनील ने किया दौरा

फिरोजपुर, जागरण संवाददाता। पंजाब के भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित गावों का दौरा किया। जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो वह लोगो से मिले बिना ही मीडिया से बात करने लगे, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया। सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पता चला है कि मुख्यमंत्री भी अब दौरा करना शुरू कर गए हैं। उन्होंने कहा कि मान को देरी से आए पर दुरुस्त आए। सीएम मान ने नहीं किए उचित प्रबंध-जाखड़ भाजपा प्रधान ने कहा कि जो काम सरकार को पहले ही कर लेना चाहिए था वह अब करने की बजाय भी मात्र दावों तक सीमित है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बावजूद भी सरकार ने पानी से निपटने के लिए कोई भी पुख्ता प्रबंध नहीं किए थे। जाखड़ ने कहा कि उनके द्वारा पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है और इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को बनाकर भेजेंगे। 'केंद्र ने पंजाब को भेजी 218.40 करोड़ की मदद' सुनील जाखड़ ने कहा केंद्र सरकार द्वारा 218.40 करोड़ रुपये पंजाब के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा इतनी बड़ी मदद करने के बावजूद मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि वह केंद्र से कोई भी मदद नहीं मांगेंगे। सुनील जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के प्रति दरिया दिल दिखाते हुए सरकार से अभी तक कोई भी पेंटिंग फंडों की सूची नहीं मांगी गई बल्कि पंजाब के लोगों का भला करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी तरफ से मदद कर दी है अब राज्य सरकार द्वारा इस पैसे को कहां पर लगाती है यह तो समय ही बताएगा।

Edited By: Preeti Gupta