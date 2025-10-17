फिरोजपुर: घर में रखे पोटाश के धमाके से दहल उठा पूरा इलाका, मलबे में तब्दील हुआ मकान; महिला घायल
फिरोजपुर के ममदोट में किराने की दुकान चलाने वाले तरसेम लाल के घर में पोटाश के तेज धमाके से क्षेत्र दहल गया। धमाके में तरसेम लाल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं और मकान मलबे में तब्दील हो गया। आस-पड़ोस के घरों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस जांच कर रही है और प्रशासन ने ज्वलनशील पदार्थो के भंडारण के प्रति सावधानी बरतने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। ममदोट कस्बे में एक दर्दनाक हादसा उस समय घटित हुआ, जब पोटाश के तेज धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। जानकारी के अनुसार, तरसेम लाल उर्फ काली पुत्र मदन लाल, जो किराने की दुकान चलाते हैं, उनके घर में यह धमाका हुआ।
उनकी दुकान आगे और मकान पीछे स्थित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, घर में काफी मात्रा में पोटाश रखी हुए थी, जिनमें अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। साथ ही आस-पड़ोस के कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
हादसे में तरसेम लाल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तत्काल फिरोजपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के समय घर में कुल चार स्वजन मौजूद थे, जिनमें तरसेम लाल के दो बेटे- करण और जसकरण भी शामिल थे।
धमाके की आवाज सुनकर पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और मलबा हटाने का कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में पटाखे या ज्वलनशील पदार्थों को अधिक मात्रा में न रखें।
