फिरोजपुर: घर में रखे पोटाश के धमाके से दहल उठा पूरा इलाका, मलबे में तब्दील हुआ मकान; महिला घायल

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। ममदोट कस्बे में एक दर्दनाक हादसा उस समय घटित हुआ, जब पोटाश के तेज धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। जानकारी के अनुसार, तरसेम लाल उर्फ काली पुत्र मदन लाल, जो किराने की दुकान चलाते हैं, उनके घर में यह धमाका हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनकी दुकान आगे और मकान पीछे स्थित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, घर में काफी मात्रा में पोटाश रखी हुए थी, जिनमें अचानक विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। साथ ही आस-पड़ोस के कई घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

हादसे में तरसेम लाल की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तत्काल फिरोजपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के समय घर में कुल चार स्वजन मौजूद थे, जिनमें तरसेम लाल के दो बेटे- करण और जसकरण भी शामिल थे।