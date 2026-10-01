फिरोजपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन सहित 16 तस्कर गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। जिला पुलिस ने 72.71 ग्राम हेरोइन सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना सिटी फिरोजपुर पुलिस ने सोनू निवासी महालम और जरनैल सिंह उर्फ गोरा निवासी जनता प्रीत नगर को छह ग्राम, थाना छावनी पुलिस ने सोढे वाला निवासी जतिंद्र सिंह और फिरोजपुर छावनी निवासी धरविंद्र सिंह को दो ग्राम, थाना सदर पुलिस ने शाहदीन वाला निवासी लवली और हाके वाला निवासी मोहित को दो ग्राम के साथ गिरफ्तार किया है।

थाना आरिफके पुलिस ने दौलतपुरा श्मशानघाट से सोनू निवासी बुटे वाला और महिंद्र उर्फ तरसेम निवासी बजीदपुर को 1.37 ग्राम, थाना कुलगढ़ी पुलिस ने चांदी वाला निवासी अंग्रेज सिंह को 50 ग्राम, थाना घल्लखुर्द पुलिस ने फिरोजशाह निवासी गुरचरन सिंह उर्फ राजू और हरदीप सिंह को 4.14 ग्राम, थाना तलवंडी भाई पुलिस ने कोट करोड़ कलां निवासी गुरप्रेम सिंह और ढिल्लों बस्ती निवासी प्रदीप सिंह को 5.20 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया।