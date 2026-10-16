पंजाब: फिरोजपुर जा रही मालगाड़ी से ट्रक की जोरदार भिड़ंत, 6 फीट तक टूटा ट्रक का पिछला हिस्सा

जागरण संवाददाता, जालंधर। फिरोजपुर जा रही मालगाड़ी के साथ दव कॉलेज गंदे नाले के पास मशीनों से लोडेड ट्रक टकरा गया। इस दौरान किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ मगर टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लगभग 6 फीट तक पिछले हिस्से से ट्रक टूट गया। जिस वजह से लगभग एक घंटा तक मालगाड़ी मौके पर ही खड़ी रही। घटना के बाद से चालक मौके से फरार हो गया।

मामले संबंधी नकोदर क्षेत्र में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। मौके पर आरपीएफ इंचार्ज राजेश कुमार रोहिल्ला भी पहुंच चुके हैं।मिली जानकारी के अनुसार खाली मालगाड़ी जालंधर शहर से फिरोजपुर की तरफ जा रही थी सुबह करीब 6 बजे वह अभी गंदे नाले के पास पहुंची थी कि तभी वहां पर एक मशीनों से लोडेड ट्रक बैक हो रहा था जो सीधे रेल ट्रैक पर आ रहे इंजन से जा टकराया। हादसे के बाद वहां पर अपना तफरी मच गई और लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई।