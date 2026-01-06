Punjab News: पतंग उड़ाते वक्त 8 साल के मासूम को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में तोड़ा दम
फिरोजपुर के बाजिदपुर गांव में एक दुखद घटना में, 8 वर्षीय मनमीत शर्मा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह छत पर पतंग उड़ा रहा था तभी उसे सीने में दर् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। गांव बाजिदपुर में अपने नामके घर गए 8 वर्षीय मासूम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। शहर के आरएसडी राज रतन स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला मनमीत शर्मा घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था तो अचानक उसके सीने में दर्द उठा और वह गिर गया। जिसके बाद परिजनों द्वारा उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।
बालक के पिता चांद शर्मा पेशे से अध्यापक है और माता कोमल शर्मा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। मनमीत की मौत के बाद सभी में शोक का माहौल है।
