Punjab News: पतंग उड़ाते वक्त 8 साल के मासूम को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। गांव बाजिदपुर में अपने नामके घर गए 8 वर्षीय मासूम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। शहर के आरएसडी राज रतन स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला मनमीत शर्मा घर की छत पर पतंग उड़ा रहा था तो अचानक उसके सीने में दर्द उठा और वह गिर गया। जिसके बाद परिजनों द्वारा उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया।