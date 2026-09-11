फिरोजपुर बार एसोसिएशन चुनाव: जसदीप कंबोज छठी बार बने प्रधान, ललिता भारद्वाज को 404 वोटों से हराया

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। जिला बार एसोसिएशन फिरोजपुर के चुनाव में एडवोकेट जसदीप कंबोज ने प्रधान पद पर शानदार जीत दर्ज की है। शुक्रवार को जिला बार परिसर में हुए चुनाव में कंबोज को 486 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी एडवोकेट ललिता भारद्वाज को 82 वोट हासिल हुए। पांच वोट रद घोषित किए गए। कुल 671 अधिवक्ताओं में से 573 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

प्रधान पद के लिए जसदीप कंबोज और ललिता भारद्वाज के बीच सीधा मुकाबला था। मतदान शुरू होने से लेकर मतगणना तक जिला बार परिसर में अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। नतीजे घोषित होते ही कंबोज के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और अधिवक्ताओं ने उन्हें बधाई दी।

चुनाव में कंबोज को मिले 486 वोटों ने उनकी जीत को एकतरफा बना दिया। कुल पड़े मतों में उन्हें भारी समर्थन मिला, जबकि ललिता भारद्वाज 82 वोट प्राप्त हुए। पांच मत रद होने के बाद परिणाम घोषित किया गया। रिटर्निंग अधिकारी एडवोकेट नील रतन शर्मा ने चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाया।

उन्होंने बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया गया। चुनाव के दौरान निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी प्रक्रिया संपन्न करवाई गई। बार एसोसिएशन के कुछ पदों पर पहले ही सर्वसम्मति से चयन हो चुका है। उपप्रधान पद के लिए महिला रिजर्व एडवोकेट दमनप्रीत कौर और एडवोकेट संदीप कुमार, जबकि महासचिव पद के लिए एडवोकेट गुरसिमरनप्रीत सिंह ढिल्लों का सर्वसम्मति से चयन हुआ है।

संयुक्त सचिव पद के लिए महिला रिजर्व एडवोकेट अमनदीप कौर तथा कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में एडवोकेट नील कमल, एडवोकेट प्रभजीत कौर, एडवोकेट ललिता भारद्वाज और एडवोकेट दीपक कुमार का चयन भी सर्वसम्मति से किया जा चुका है। प्रधान पद पर जीत के बाद अब जिला बार एसोसिएशन की नई टीम के सामने अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने की जिम्मेदारी होगी।