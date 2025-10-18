फिरोजपुर पोटाश ब्लास्ट: फोरेंसिक टीम ने घर से लिए सैंपल, जांच के लिए भेजे लैब; उठ रहे कई गंभीर सवाल
फिरोजपुर के गांव कड़मा में पोटाश के विस्फोट से एक दंपति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ध्वस्त घरों से सबूत जुटा रही है। फोरेंसिक टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। ग्रामीण इलाकों में पोटाश का उपयोग पशु-पक्षियों को भगाने के लिए किया जाता है, लेकिन इतनी मात्रा में पोटाश कहां से आया, यह जांच का विषय है।
जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। गांव कड़मा में शुक्रवार रात को घर में पोटाश के कारण हुए ब्लास्ट के बाद घायल दंपती की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस की ओर से ध्वस्त हुए घरों से सुबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, ताकि ब्लास्ट के सही कारणों का पता चल सके।
गांव के एक घर में पोटाश से इतना बड़ा ब्लास्ट होना बड़े सवाल खड़े करता है। वहीं एक ग्रामीण ने बताया कि गांव के खेतों में पशु-पक्षियों को भगाने के लिए लोग घरों में पोटाश रखते हैं।
मगर उक्त घर में इतनी मात्रा में पोटाश कहां से आया व क्यों लाया गया, इसकी जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। बता दें कि दीपावली पर ग्रामीण इलाकों में कई नौजवान पोटाश व गंधक का इस्तेमाल करते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं उक्त पोटाश इसके लिए तो एकत्रित नहीं किया गया था।
डीएसपी देहात कर्ण शर्मा ने कहा कि उक्त घटना के बाद फोरेंसिक टीम की ओर से घर से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एरिया को पुलिस की ओर कवर किया गया है व निगरानी रखी जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।