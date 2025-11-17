Language
    फिरोजपुर में नशा तस्कर गिरफ्तार, तीन किलो हेरोइन और ड्रग मनी बरामद

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:15 PM (IST)

    फिरोजपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 किलो 31 ग्राम हेरोइन, डेढ़ लाख रुपये की ड्रग मनी, एक पिस्तौल, कारतूस, मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एसएसपी भूपिंद्र सिंह ने बताया कि सीआइए स्टाफ ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। 

    फिरोजपुर में नशा तस्कर गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। पुलिस ने तीन किलो 31 ग्राम हेरोइन, डेढ़ लाख ड्रग मनी, पिस्टल, कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन सहित नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है।

    एसएसपी भूपिंद्र सिंह ने बताया कि सीआइए स्टाफ के इंस्पेक्टर मोहित धवन ने सूचना के आधार पर आरोपित वरिंद्र निवासी कांशी नगरी फिरोजपुर को गिरफ्तार कर हेरोइन, ड्रग मनी, एक पिस्टल, टच स्क्रीन मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल बरामद किया है।

