फिरोजपुर में नशा तस्कर गिरफ्तार, तीन किलो हेरोइन और ड्रग मनी बरामद
फिरोजपुर पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 किलो 31 ग्राम हेरोइन, डेढ़ लाख रुपये की ड्रग मनी, एक पिस्तौल, कारतूस, मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एसएसपी भूपिंद्र सिंह ने बताया कि सीआइए स्टाफ ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की।
एसएसपी भूपिंद्र सिंह ने बताया कि सीआइए स्टाफ के इंस्पेक्टर मोहित धवन ने सूचना के आधार पर आरोपित वरिंद्र निवासी कांशी नगरी फिरोजपुर को गिरफ्तार कर हेरोइन, ड्रग मनी, एक पिस्टल, टच स्क्रीन मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल बरामद किया है।
