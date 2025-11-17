फिरोजपुर में नशा तस्कर गिरफ्तार, तीन किलो हेरोइन और ड्रग मनी बरामद

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। पुलिस ने तीन किलो 31 ग्राम हेरोइन, डेढ़ लाख ड्रग मनी, पिस्टल, कारतूस, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन सहित नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है।

एसएसपी भूपिंद्र सिंह ने बताया कि सीआइए स्टाफ के इंस्पेक्टर मोहित धवन ने सूचना के आधार पर आरोपित वरिंद्र निवासी कांशी नगरी फिरोजपुर को गिरफ्तार कर हेरोइन, ड्रग मनी, एक पिस्टल, टच स्क्रीन मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल बरामद किया है।