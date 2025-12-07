फिरोजपुर: पिता ने जिस बेटी को नहर में धक्का मार की थी हत्या, 70 दिन बाद बोली- मैं जिंदा हूं, मां ने ही...

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। 17 वर्षीय बेटी को 29 सितंबर की रात को हाथ बांधकर नहर में धक्का देने के मामले में नया राजफाश हुआ है। घटना के 70 दिन बाद नहर में गिराई गई नाबालिग का इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ है। इस वीडियो में वह खुद के जीवित होने, पिता के बेकसूर होने और इस साजिश में मां के शामिल होने की बात कही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसका कहना है कि जब उसे नहर में धकेला गया तब पिता नशे में था और मां उसके पिता को नहर में धकेलने के लिए उकसा रही थी। खास बात यह है कि इस घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था जिसमें पिता बेटी के हाथ चुनरी से बांध नहर में धक्का देता हुआ दिखाई दे रहा था। यही नहीं, वीडियो में वह नहर में धकेली गई बेटी को हाथ हिलाकर बाय-बाय करता और सुट्ट के परे कीती कहता भी सुनाई दे रहा था।

इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने लड़की की बुआ की शिकायत पर बिना शव बरामद किए आरोपित के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था और आरोपित अब भी जेल में बंद है। इस संबंध में एसएसपी भूपिंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस की ओर से उक्त लड़की तक पहुंचने की कवायद शुरू कर दी है। उसके बयान के आधार पर अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।