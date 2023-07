Firozpur: पाकिस्तान की ओर बांध टूटने से भारत के सरहदी गावों में घुसा पानी, बीओपी कुलवंत और टापू को करवाया खाली

Firozpur सीमा सुरक्षा बल की करीब आधा दर्जन चौकियां पानी में डूबने के बाद बीएसएफ ने सुरक्षा प्रबंध सख्त कर दिए है। अंर्तराष्ट्रीय हिन्द-पाक सीमा के साथ लगती बीओपी कुलवंत और टापू में 4 फीट तक पानी भरने के कारण उसे खाली करवा लिया गया है। बीएसएफ ने सुरक्षा में बढ़ौतरी कर दी है ताकि पड़ोसी देश से कोई असमाजिक तत्व किसी हरकत को अंजाम ना दे सके।

Firozpur: पाकिस्तान की ओर बांध टूटने से भारत के सरहदी गावों में घुसा पानी : जागरण

फिरोजपुर, जागरण संवाददाता: सीमा सुरक्षा बल की करीब आधा दर्जन चौकियां पानी में डूबने के बाद बीएसएफ ने सुरक्षा प्रबंध सख्त कर दिए है। अंर्तराष्ट्रीय हिन्द-पाक सीमा के साथ लगती बीओपी कुलवंत और टापू में 4 फीट तक पानी भरने के कारण उसे खाली करवा लिया गया है, जबकि गट्टी हयात और लक्खा सिंह वाला में फैंसिंग डैमेज हुई है, जिसे ठीक करवाने के लिए सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियो ने कार्य तेज कर दिया है। सरहद पर बीएसएफ की चौकी सतपाल ओर शामेके और फेंसिंग डूबी 25 गावों के 5000 हाजर एकड फसल पानी से होगी। फिरोजपुर पंजाब व हिमाचल में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण मंगलवार से जिला फिरोजपुर में दरिया सतलुज के पानी का स्तर काफी बढने से दरिया का पानी आवेर फ्लो हो कर आसपास के गावों में घुसने लगा है। वहीं पानी के तेज बहाव के कारण गट्टी मत्तड़, गजनीवाला, शामेके, बस्ती राम लाल, सतपाल सहित डीटी मल का पिछला एरिया काफी हद तक पानी में डूब गया है। अंर्तराष्ट्रीय सीमा पर पानी ज्यादा होने के कारण बीएसएफ ने सुरक्षा में बढ़ौतरी कर दी है ताकि पड़ौसी देश से कोई असमाजिक तत्व किसी हरकत को अंजाम ना दे सके।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN