फिरोजपुर में सुरक्षा घेरा तोड़कर बाढ़ पीड़ितों से मिले CM भगवंत मान, अधिकारियों से बोले - अपने ही लोग हैं ये

सुरक्षा घेरा तोड़कर ग्रामीणों की समस्याओं से मिले मुख्यमंत्री भगवंत मान

फिरोजपुर, जागरण संवाददाता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को फिरोजपुर के गांव निहाला लवेरा में ग्रामीणों से मुलाकात की। भगवंत मान फिरोजपुर में बाढ़ पीड़ितों के हालात का जायजा लेने पहुंचे हुए थे। इस बीच, वहां ग्रामीणों की भीड़ काफी जुटने लगी। भीड़ को बढ़ता हुआ देख जैसे ही पंजाब पुलिस और सीएम सिक्योरिटी ने ग्रामीणों को पीछे करना शुरू किया तो सीएम भगवंत ने सुरक्षा अधिकारियों से कहा कि इन लोगों को आगे आने दीजिए, ये अपने ही लोग हैं। ये लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात के बाद निहाला लवेरा में किश्ती पर बैठकर विभिन्न बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि सरकार द्वारा पूरे राज्य में स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी, जिसके तहत फसलों के अलावा जिन गांव में घरों और पशु का नुकसान हुआ है, उसका पूरा मुआवजा पीड़ितों तक पहुंचाया जाएगा। सीएम ने कहा कि किसानों को बीज और धान की पनीरी की कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार द्वारा पहले ही विभिन्न विभागों के साथ तालमेल किया जा चुका है, जैसे ही बाढ़ का पानी खत्म होता है, खेतों में दोबारा से धान की पनीरी लगवानी शुरू करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के सभी अधिकारी सहित सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मुश्किल परिस्थितियों में लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। बता दें कि फिरोजपुर में सतलुज नदी के पानी की वजह से करीब 15 गांवों का संपर्क टूट गया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से ग्रामीण लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। सीएम भगवंत मान दोपहर बाद सब डिवीजन शाहकोट के लोहिया क्षेत्र के बाढ़ ग्रस्त गावों के हालात का भी जायजा लेंगे।

Edited By: Jagran News Network