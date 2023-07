Firozpur: ग्रामीणों को रेस्क्यू कर ला रहे भाजपा नेता की किश्ती डूबी, आर्मी ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला

Firozpur सैन्य जवानो के साथ आसपास की बस्तियों में जाकर लोगो को पानी और अन्य राशन सामग्री देकर फंसे लोगो के लेकर लौट रहे भाजपा के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह नन्नू कश्ती सहित पानी में डूब गए। सैन्य जवानो की कड़ी मेहनत के बात रेस्क्यू कर लोगो को बाहर निकाला और उन्हें दोबारा किश्ती में बैठाकर वापिस लाया गया। इस दौरान ग्रामीणो के कपड़े भी पानी में बह गए।

Firozpur: ग्रामीणों को रेस्क्यू कर ला रहे भाजपा नेता की किश्ती डूबी : जागरण

फिरोजपुर, जागरण संवाददाता: सैन्य जवानो के साथ गांव रूकनेवाला से आसपास की बस्तियो में जाकर लोगो को पानी और अन्य राशन सामग्री देकर फंसे लोगो के लेकर लौट रहे भाजपा के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह नन्नू किश्ती सहित पानी में डूब गए। सैन्य जवानो की कड़ी मेहनत के बात रैस्क्यू कर लोगो को बाहर निकाला और उन्हें दोबारा कश्ती में बैठाकर वापस लाया गया। सैन्य जवानो द्वारा बस्ती रोड़ांवाली से करीब एक दर्जन से अधिक लोगो को बाहर निकालकर लाया जा रहा था। नन्नू भी सुबह से विभिन्न गांवो में दौरा कर लोगो को साफ पानी के गिलास सहित बिस्कुट और रस्क के पैकेट बांट रहे थे। नन्नू जब 22 इंजीनियर सैन्य जवानो के साथ मोटर बोट में सवार होकर गए तो करीब डेढ़ घंटे बाद वापिस आते समय संतुलन खोने से उनकी किश्ती पानी में डांवाडोल होने लगी और डूब गई। इस दौरान ग्रामीणो के कपड़े भी पानी में बह गए। आर्मी की समझदारी से सुरक्षित बाहर निकाला सुखपाल नन्नू ने कहा कि दु:ख की इस घड़ी में ग्रामीणो को बचाने के लिए वह गए थे और यह ग्रामीण उनके परिवार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इन्ही गांव वालो ने उनके पिता और उन्हें कई बार वोट डालकर विधायक बनाया था और इन्हीं के कारण उनकी सरदारी है। पटवारी धर्मेन्द्र कुमार ने कहा कि मोटर बोट में कुछ लोग ज्यादा बैठ गए थे, जिस कारण किश्ती कुछ डोलने लग गई थी, लेकिन आर्मी की समझदारी से उन्होने सभी को संभाल लिया और सुरक्षित बाहर निकाला।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN