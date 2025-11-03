फिरोजपुर में लेबर का काम न देने पर मजदूरों का आढ़ती किसान पर हमला, 3 लाख रुपये लूटे; गाड़ी तोड़कर 9 आरोपी फरार
फिरोजपुर में, एक आढ़ती और किसान पर हमला हुआ। आरोप है कि प्रेम कुमार और उसके साथियों ने आढ़ती जसविंदर सिंह से लेबर का काम मांगा था, जो न देने पर उन्होंने किसान हरप्रीत सिंह के साथ मारपीट की, गाड़ी तोड़ी और 3 लाख 20 हजार रुपये लूट लिए। पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। थाना गुरुहरसहाय पुलिस ने आढ़ती एवं उसकी फर्म पर फसल बेचने आए किसान को मारपीट कर जख्मी करने, वहां खड़ी गाड़ी की तोड़फोड़ करने और उसके बाद वहां से लाखो रुपए की नगदी छीनकर फरार होने वाले 9 आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शिकायतकर्ता के बयान पर मामला दर्ज किया है।
जानकारी देते हुए थाना गुरुहरसहाय के एएसआई खुशीया सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में शिकायतकर्ता हरप्रीत सिंह पुत्र बलजिन्द्र सिंह निवासी बाघु वाला ने बताया कि वह बीती 31 अक्टूबर को अपनी फसल लेकर जसविन्द्र सिंह की आढ़त संधू ट्रेडिंग कंपनी गुरुहरसहाय में बेचने के लिए गया था।
इस दौरान उसकी फसल न बिकने के कारण वह आढ़त के पास बनी जसविन्द्र सिंह की रिहायश पर उसके साथ ही रुक गया था।
पीड़ित ने बताया कि 1 नवंबर की रात करीब 10 बजे जब वह जसविन्द्र सिंह व कुछ अन्य जिम्मीदार वहां बैठे हुए थे तो प्रेम कुमार उर्फ चमकीला पुत्र मिलखा राज, गौरव उर्फ गोरी पुत्र प्रेम कुमार व अकाश पुत्र प्रेम कुमार निवासी झांवला 6 के करीब अन्य लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर वहां आए।
आरोपितों ने वहां पहुंचते ही कहा कि जसविंद्र सिंह को उन्हें अपनी आढ़त पर लेबर का काम न देने का मजा चखा दो। इतना कहते ही आरोपितों ने जसविन्द्र सिंह व उसके साथ मारपीट करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया।
उक्त सभी आरोपित वहां खड़ी गाड़ी की तोड़फोड़ कर वहां से 3 लाख 20 हजार की नगदी छीनकर आरोपित वहां अपना एक मोटरसाईकिल छोड़कर फरार हो गए।
मामले की जांच कर रहे खुशीया सिंह ने बताया कि पुलिस ने उक्त मामलें में सभी आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर अगामी कार्रवाई शुरु कर दी है। वहीं मौके से आरोपितो का एक मोटरसाइिकल बरामद किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।