'हमलों से नहीं डरेगा अकाली दल', रैली में भावुक हुईं हरसिमरत कौर; 150 से अधिक टांके लगे सुखबीर बादल की साझा की तस्वीर

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए दो जानलेवा हमलों को लेकर अकाली दल ने अब केंद्र सरकार से जांच की मांग उठाई है। बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दोनों मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से करवाने की मांग की है।

हरसिमरत ने कहा कि इन घटनाओं को महज संयोग मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनके पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका है, इसलिए इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है। गुरुहरसहाय में पंजाब बचाओ मुहिम के दूसरे चरण के तहत आयोजित विशाल रैली में हरसिमरत कौर बादल ने सुखबीर बादल पर हुए हमले का जिक्र करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि हमलों से अकाली दल की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।

उन्होंने हमले के बाद सुखबीर बादल की तस्वीरें भी मीडिया के सामने साझा कीं। उन्होंने बताया कि हमले में सुखबीर की बांह गंभीर रूप से घायल हुई थी और सर्जरी के दौरान 150 से अधिक टांके लगे थे। उन्होंने हमले में इस्तेमाल की गई करीब डेढ़ फुट लंबी किरच की तस्वीर भी दिखाई।

इन हमलों के पीछे कौन? हरसिमरत ने कहा कि चार दिसंबर 2024 को श्री दरबार साहिब के बाहर हुए हमले और नांदेड साहिब में हुई घटना को सामान्य घटनाओं के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की कि एनआईए जांच के माध्यम से यह पता लगाया जाए कि इन घटनाओं के पीछे कौन लोग थे और क्या दोनों मामलों के बीच कोई संबंध है।

उन्होंने कहा कि पंजाब और सिख पंथ की शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली ताकतों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हरसिमरत ने कहा कि अकाली दल की ताकत उसके गुरु साहिब हैं और जितनी चुनौतियां सामने आएंगी, पार्टी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी होगी।

उन्होंने अस्पताल की खिड़की के बाहर मंडराते एक बाज का जिक्र करते हुए कहा कि उस दृश्य ने सुखबीर के मन में पंथ की सेवा के संकल्प को और मजबूत किया। हरसिमरत ने पंजाब के पानी, चंडीगढ़ और सरकारी नौकरियों सहित कई मुद्दे भी उठाए।

उन्होंने कहा कि पंजाब के संसाधनों पर पहला अधिकार पंजाबियों का होना चाहिए और सरकारी नौकरियों में पंजाब के युवाओं के हित सुरक्षित किए जाने चाहिए। उन्होंने धर्म की आड़ में नफरत और समाज में विभाजन पैदा करने वाली राजनीति से भी लोगों को सावधान किया।