'हमलों से नहीं डरेगा अकाली दल', रैली में भावुक हुईं हरसिमरत कौर; 150 से अधिक टांके लगे सुखबीर बादल की साझा की तस्वीर
अकाली दल ने सुखबीर बादल पर हुए दो जानलेवा हमलों की NIA जांच की मांग की है। हरसिमरत कौर बादल ने अमित शाह को पत्र लिखकर साजिश की आशंका जताई और रैली में सुखबीर की चोटें साझा कीं।
HighLights
सुखबीर बादल पर हुए हमलों की NIA जांच की मांग।
हरसिमरत कौर ने अमित शाह को पत्र लिखा, साजिश का अंदेशा।
रैली में सुखबीर की बांह में 150 टांके लगने का जिक्र।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए दो जानलेवा हमलों को लेकर अकाली दल ने अब केंद्र सरकार से जांच की मांग उठाई है। बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दोनों मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से करवाने की मांग की है।
हरसिमरत ने कहा कि इन घटनाओं को महज संयोग मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनके पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका है, इसलिए इसकी तह तक जाना बेहद जरूरी है।
गुरुहरसहाय में पंजाब बचाओ मुहिम के दूसरे चरण के तहत आयोजित विशाल रैली में हरसिमरत कौर बादल ने सुखबीर बादल पर हुए हमले का जिक्र करते हुए भावुक अंदाज में कहा कि हमलों से अकाली दल की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
उन्होंने हमले के बाद सुखबीर बादल की तस्वीरें भी मीडिया के सामने साझा कीं। उन्होंने बताया कि हमले में सुखबीर की बांह गंभीर रूप से घायल हुई थी और सर्जरी के दौरान 150 से अधिक टांके लगे थे। उन्होंने हमले में इस्तेमाल की गई करीब डेढ़ फुट लंबी किरच की तस्वीर भी दिखाई।
इन हमलों के पीछे कौन?
हरसिमरत ने कहा कि चार दिसंबर 2024 को श्री दरबार साहिब के बाहर हुए हमले और नांदेड साहिब में हुई घटना को सामान्य घटनाओं के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से मांग की कि एनआईए जांच के माध्यम से यह पता लगाया जाए कि इन घटनाओं के पीछे कौन लोग थे और क्या दोनों मामलों के बीच कोई संबंध है।
उन्होंने कहा कि पंजाब और सिख पंथ की शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली ताकतों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हरसिमरत ने कहा कि अकाली दल की ताकत उसके गुरु साहिब हैं और जितनी चुनौतियां सामने आएंगी, पार्टी उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी होगी।
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सुखबीर के मन में पंथ की सेवा के संकल्प को और मजबूत किया
सुखबीर बादल की हालत का जिक्र करते हुए हरसिमरत भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सुखबीर पूरी चढ़दी कला में हैं और पहले से भी अधिक मजबूती के साथ पंथ और पंजाब की सेवा के लिए मैदान में उतरेंगे।
उन्होंने अस्पताल की खिड़की के बाहर मंडराते एक बाज का जिक्र करते हुए कहा कि उस दृश्य ने सुखबीर के मन में पंथ की सेवा के संकल्प को और मजबूत किया। हरसिमरत ने पंजाब के पानी, चंडीगढ़ और सरकारी नौकरियों सहित कई मुद्दे भी उठाए।
उन्होंने कहा कि पंजाब के संसाधनों पर पहला अधिकार पंजाबियों का होना चाहिए और सरकारी नौकरियों में पंजाब के युवाओं के हित सुरक्षित किए जाने चाहिए। उन्होंने धर्म की आड़ में नफरत और समाज में विभाजन पैदा करने वाली राजनीति से भी लोगों को सावधान किया।
सुखबीर बादल ने जितना विकास पंजाब का करवाया उतना कोई पार्टी करवा भी नहीं सकती
उन्होंने भगवंत सिंह मान पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों से पहले जो सपने राज्य की जनता को दिखाए गए थे, उनमें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उनहोंने लोगों से अपील की है कि वह एकजुट हो और क्षेत्रीय पार्टी को 2027 के चुनावों में मौका दे।
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उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग दिल्ली वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल ने जितना विकास पंजाब का करवाया है, उतना कोई पार्टी करवा भी नहीं सकती है।
उन्होंने कहा कि पंजाब को दोबारा शांति, भाईचारे और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की नीतियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है।
इस दौरान वरिष्ठ अकाली नेता बलविंदर सिंह भुंदड़, जनमेजा सिंह सेखों, सिकंदर सिंह मलूका, डा. दलजीत सिंह चीमा, नर्देव सिंह मान, जोगिंदर सिंह जिंदू, सुखपाल नन्नू, राज कुमार डिब्बीपुरा, हरप्रीत सिंह हीरो और एसओआई अध्यक्ष रणबीर सिंह ढिल्लों समेत कई नेता मौजूद रहे।