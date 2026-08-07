फिरोजपुर में खेतों में पलटी BSF की बस, ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा; 6 जवान घायल

जागरण संवाददाता, मल्लांवाला (फिरोजपुर)। फिरोजपुर-पट्टी रोड पर मालवा-माझा को जोड़ने वाले पुल बंडाला के पास बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे एक बड़ा हादसा हुआ।

हुसैनीवाला से खेमकरण हेडक्वार्टर की ओर जा रही बीएसएफ की एक बस सामने से आ रहे ट्राले को ओवरटेक करते समय संतुलन खो बैठी और सड़क से नीचे धान के खेतों में पलट गई।

हादसे के दौरान बस में सवार बीएसएफ के छह जवान घायल हो गए। मौके पर मौजूद साथी जवानों और स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू करते हुए घायलों को बीएसएफ के अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।