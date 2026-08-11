15 अगस्त से पहले ANTF को पंजाब में बड़ी सफलता, पाकिस्तान से भेजी गई 30 किलो हेरोइन जब्त; 3 तस्कर भी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। 15 अगस्त से पहले एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) फिरोजपुर रेंज ने सीमा पार सक्रिय ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 किलो 672 ग्राम हेरोइन बरामद कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से हेरोइन की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही हुंडई वरना कार भी बरामद की गई है।

यह कार्रवाई एडीजीपी एएनटीएफ पंजाब नीलाभ किशोर के मार्गदर्शन, एआईजी ऑपरेशंस अश्वनी गोत्याल के निर्देश और एसपी एएनटीएफ फिरोजपुर रेंज गुरिंदरबीर सिंह सिद्धू की निगरानी में की गई। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हेरोइन की यह खेप पाकिस्तान स्थित कुख्यात तस्कर शाह पठान की ओर से भेजी गई थी। खेप को थाना सदर फिरोजपुर के अधीन गांव आलीके के क्षेत्र में एक स्थानीय तस्कर ने प्राप्त किया था।

पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर एएनटीएफ टीमों ने फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर नाकाबंदी कर संदिग्ध हुंडई वरना कार को रोककर तलाशी ली। कार से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद होने के बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अनमोलप्रीत सिंह उर्फ अनमोल (24), निवासी कसूरी गेट फिरोजपुर, आकाश सिंह उर्फ आकाश (22), निवासी गुलाम पत्तरा, हाल संत कबीर नगर फिरोजपुर और अंशप्रीत सिंह उर्फ अंश (25), निवासी मछली मंडी, राजघाट फिरोजपुर के रूप में हुई है। अनमोलप्रीत और आकाश आईटीआई कालेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि अंशप्रीत निजी आर्किटेक्ट के पास सहायक है। बरामद कार अंशप्रीत के नाम पर पंजीकृत है।