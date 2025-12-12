पंजाब में पेशी पर आए युवक की गोली मारकर हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, अबोहर (फाजिल्का)। तहसील परिसर में वीरवार सुबह पेशी भुगतने आए युवक की कार सवारों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान आकाश उर्फ गोलू पंडित के रूप में हुई है। पुलिस ने गोलू पंडित के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है।

वहीं देर शाम पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। अबोहर के जोहड़ी मंदिर के पुजारी अवनीश का बेटा आकाश उर्फ गोलू पंडित, उसका साथी सोनू और एक अन्य युवक वीरवार को अपनी गाडी में सवार होकर तहसील परिसर पहुंचें।

जैसे ही गोलू पंडित किसी केस में पेशी भुगतने के बाद बाहर आया और कार में बैठने लगा तो घात लगाकर बैठे युवकों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे वह घायल हो गया और हमलावर फरार हो गए।

तीन फायर गोलू के शरीर पर लगे गोलू को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। गोलू के साथी सोनू ने बताया कि गोलू पर तीन से चार युवकों ने करीब 5-6 फायर किए जिनमें से तीन फायर गोलू के शरीर पर लगने से उसकी मौत हो गई।

एसएसपी गुरमीत सिंह, एसपीडी, नगर थाना पुलिस और सिटी नंबर 2 के प्रभारी मनिंदर सिंह व रविंद्र सिंह भीटी घटनास्थल पर पहुंचे व जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने कहा कि मामला आपसी दुश्मनी व गैंगवार का है। पुलिस ने चार युवकों के खिलाफ दर्ज किया केस डीआइजी फिरोजपुर रेंज संदीप शर्मा ने बताया कि वारदात का मुख्य कारण दोनों पक्षों की आपसी रंजिश सामने आई है। पुलिस ने गोलू पंडित के पिता के बयान पर चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपितों में अबोहर निवासी गगनदीप उर्फ गग्गी लाहोरिया, अर्श लाहोरिया, राजांवाली निवासी गोगी बिश्नोई और पंजकोसी निवासी साहिल खरबास शामिल हैं।

वहीं गग्गी लाहोरिया द्वारा हत्या की जिम्मेवारी लेने के बयान पर डीआइजी ने कहा कि पुलिस टीमें इस वीडियो की जांच कर रही हैं। पुलिस ने मामले में चार आरोपितों गगनदीप उर्फ गग्गी, विशु नाडा, सुशील कुमार उर्फ भालू, अमन उर्फ तोता को काबू कर लिया है।