    फाजिल्का: होटल में ठहरे युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, मुंह से निकल रही थी झाग

    By Raj Kumar Narula Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:21 PM (IST)

    अबोहर के बस स्टैंड के पास एक होटल में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया। मृतक की पहचान मध्यप्रदेश के मनप्रीत सिंह के रूप में हुई, जो अपने ...और पढ़ें

    होटल में ठहरे युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, अबोहर। शहर के बस स्टैंड के निकट बने एक होटल में ठहरे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया दिया है। मृतक की पहचान मध्यप्रदेश के रहने वाले मनप्रीत सिंह पुत्र चरणजीत सिंह के रूप में हुई। मनप्रीत सिंह मध्यप्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला था जो अपने साले के साथ बुधवार को यहां आकर होटल में ठहरा था।

    इस संबंध में ग्वालियर निवासी करीब 28 वर्षीय मनप्रीत पुत्र चरणजीत के साले राजू ने बताया कि उसका वीजा यहां से लगा था और उसने मलेशिया जाना था। इस लिए वह अपना वीजा लेने के लिए अपने जीजा मनप्रीत के साथ बुधवार को अबोहर में आया था और रात को बस अड्डे के निकट एक होटल में रुक गए।

    राजू ने बताया कि वीरवार को सुबह जब वह उठा तो देखा कि उसके जीजा मनप्रीत के मुंह से झाग निकल रही थी उसने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने उसे मृतक करार दे दिया। मौत का कारण शराब के अधिक सेवन को माना जा रहा है। फिलहाल कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल पाएगा।

    थाना नंबर एक के थाना प्रभारी रविंद्र भीटी ने बताया कि उन्हें इस घटना की सूचना मिली है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है, शुक्रवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिससे उसके मौत के सही कारणों का पता चलेगा वहीं मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है जोकि मध्य प्रदेश से आएंगें उनके बयानों के आधार पर बनती कार्रवाई की जाएगी।