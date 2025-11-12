जलालाबाद में ड्रग तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, 1 किलो हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार; वैरोके-अरनीवाला में भी पकड़ी गई खेप
जलालाबाद पुलिस ने हेरोइन की तस्करी करते दो युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक किलो हेरोइन बरामद हुई। एक अन्य घटना में, वैरोके पुलिस ने एक व्यक्ति को हेरोइन के साथ पकड़ा। इसके अतिरिक्त, अरनीवाला पुलिस ने दो लोगों को प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया, जिससे क्षेत्र में नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है।
संवाद सूत्र, जलालाबाद। थाना सदर जलालाबाद पुलिस ने हेरोइन की सप्लाई देने जा रहे बाइक सवार दो युवकों को एक किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर शिमला रानी ने बताया कि मंगलवार को पुलिस पार्टी गांव बग्घेके मोड़ से करीब 100 मीटर आगे एफएफ रोड पर नाकाबंदी कर रही थी।
इसी दौरान सामने से एक बाइक पर सवार दो युवक जलालाबाद साइड की ओर से आते दिखाई दिए, जोकि पुलिस पार्टी को देख घबरा गए और भागने की कोशिश की, जिन्हें काबू कर तलाशी ली तो उनसे एक किलो हेरोइन बरामद हुई। आरोपितों की पहचान बलविंदर सिंह उर्फ काली और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोरी निवासी सोहणा सादड़ (जिला फाजिल्का) के रूप में हुई है।
थाना वैरोके पुलिस ने हेरोइन सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि मंगलवार को पुलिस पार्टी सहित गांव काठगड़ में सेमनाले चंदभान ड्रेन के पास पहुंचे तो बलविंदर सिंह उर्फ बिंदू निवासी चक्क बलोचा उर्फ महालम दिखाई दिया। उसकी तलाशी लेने पर उससे पांच ग्राम 80 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई।
थाना अरनीवाला पुलिस ने 125 प्रतिबंधित गोलियों सहित दो लोगं को काबू किया है। जांच अधिकारी एचसी रजनी बाला ने बताया कि मंगलवार को पुलिस पार्टी अरनीवाला से डब्बवाला कलां के श्मशान घाट के पास पहुंची तो सामने से आते दो व्यक्ति दिखाई दिए, जो पुलिस पार्टी को देखकर घबरा गए।
पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो 125 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुईं। आरोपितों की पहचान तलविंदर सिंह उर्फ तलू और छिंदा सिंह निवासी बस्ती टिब्बा अरनीवाला के रूप में हुई है।
