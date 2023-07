होलसेल मंडी में वीरवार को टमाटर 80 से 100 रुपये किलो बिका। जानकार इसका कारण अधिक वर्षा को बता रहे हैं उनका कहना है टमाटर की फसल खराब होने के कारण इसके दाम में निरंतर बढ़ोंतरी हो रही है। एक गृहिणी ने बताया कि वह अब सब्जी में टमाटर की जगह अचारी आम का इस्तेमाल कर रही हैं। होटल ढाबे वाले भी इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं।

Tomato Price Today: टमाटर ने लगाई छलांग, प्याज भी हुआ महंगा; हरी सब्जियों ने भरी रफ्तार, जानिए आज का भाव

Tomato Price Today: अबोहर, राज नरूला। सब्जियों का राजा कहे जाने वाले टमाटर ने सबसे लंबी छलांग लगाई है। टमाटर का रेट पिछले एक सप्ताह में ही 20-30 रुपये से सीधा 120 से 140 तक पहुंच चुका है, जिस कारण सब्जियां का जायका बिगड़ने लगा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो गया है। गृहिणिणं इसके चलते अन्य विकल्प अपनान शुरू कर दिया है, जबकि सलाद से टमाटर गायब हो गया है। होलसेल मंडी में वीरवार को टमाटर 80 से 100 रुपये किलो बिका। जानकार इसका कारण अधिक वर्षा को बता रहे हैं, उनका कहना है टमाटर की फसल खराब होने के कारण इसके दाम में निरंतर बढ़ोंतरी हो रही है। एक गृहिणी ने बताया कि वह अब सब्जी में टमाटर की जगह अचारी आम का इस्तेमाल कर रही हैं। होटल ढाबे वाले भी इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं प्याज के साथ सब्जियों के दामों में भी इजाफा हो रहा है। जिससे आम आदमी का रसोई का बजट गिगड़ने लगा है। सब्जी के दाम देसी तोरी: 40 से 50 रुपये देसी कद्दू: 40 से 50 रुपये भिंडी: 40 से 50 रुपये ग्वार फली: 100 रुपये अरबी: 80 प्याज: 30 से 35 रुपये आलू: 20 से 25 मिड-डे मील में तड़का लगाना हुआ मुश्किल उधर, टमाटर प्याज व अन्य सब्जियों के बढ़ते दाम के कारण सरकारी स्कूलों के हैड के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। टमाटर के दाम पांच गुणा से अधिक बढ़ गए है जबकि स्कूलों में रोजाना 2 किलो औसतन टमाटर का इस्तेमाल होता है जबकि इसी तरह प्याज 4 से 5 किलो तक लगते है। जिसका उनका खर्च बढ़ गया है जबकि सरकार की तरफ से निर्धारित राशि ही अदा की जाती है। कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अजनाला जिलों के स्कूलों के निरीक्षण के दौरान जब मिड-डे मील चेक किया तो प्रिंसिपल से पूछा था कि दिखाओ इसमें टमाटर, प्याज व लहसुन कहां है। अब मंत्री को क्या पता था कि टमाटर तो आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया है तो मास्टर इतने महंगे टमाटर कहा से डाले।

Edited By: Narender Sanwariya