पंजाब पुलिस ने रातभर किया पीछा, फिर एनकाउंटर में मारी गोली; संत नगर गोलीकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, अबोहर। संत नगर में रविवार को दिनदहाड़े अजय कुमार पर गोली चलाने के मामले में पुलिस ने रातभर पीछा करने के बाद एक आरोपी को मुठभेड़ में काबू कर लिया। किल्लियांवाली चौक पर नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार तीन संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया तो वे फाजिल्का की ओर भाग निकले।

पीछा करने पर बाइक फिसलकर गिर गई। इसके बाद आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गौतम धत्तरवाल पुत्र शंकर कुमार निवासी गणेशगढ़ के पैर में गोली लगी। उसे काबू कर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से फरीदकोट रेफर कर दिया गया। उसके दो साथी मौके से फरार हो गए।

एसएसपी गगन अजीत सिंह ने सोमवार को एसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरोपियों की तलाश में एसपी व डीएसपी के नेतृत्व में सीआईए स्टाफ, सिटी-1 पुलिस समेत कई टीमों ने रातभर छापेमारी की। पुलिस ने गौतम के पास से एक पिस्टल बरामद किया है। हालांकि अजय पर चलाया गया हथियार अभी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार यह हथियार फरार आरोपी सागर नेपाली के पास है।

पुरानी रंजिश में अजय को बनाया निशाना एसएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में गोलीकांड के पीछे आपसी रंजिश सामने आई है। अजय कुमार के भाई और विशाल पचार के बीच पुरानी दुश्मनी बताई गई है। इसी रंजिश के चलते अजय को निशाना बनाए जाने की बात जांच में सामने आई है।

सागर नेपाली समेत तीन नामजद, अज्ञात भी आरोपी पुलिस ने थाना नंबर-1 में सागर नेपाली पुत्र भारत बहादुर निवासी पटेल नगर अबोहर, विशाल पचार उर्फ बोकसर निवासी अबोहर, गौतम धत्तरवाल पुत्र शंकर कुमार निवासी गणेशगढ़ और कुछ अज्ञात युवकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 61(2) व आर्म्स एक्ट के तहत केस नंबर 307 दर्ज किया है। पुलिस पर फायरिंग के आरोप में केस नंबर 308 भी दर्ज किया गया है।