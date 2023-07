Punjab Crime हुड़दंगी युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में घेरकर कापों व तलवारों से हमला करके घायल कर दिया। युवक अपने बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त के घर जा रहा था। फिलहाल घायल युवक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

पुरानी रंजिश के चलते युवक को रास्‍ते में घेरकर किया जानलेवा हमला, घायल अस्‍पताल में भर्ती

Your browser does not support the audio element.

अबोहर, संवाद सूत्र: पंजपीर नगर निवासी एक युवक को बीती रात कुछ हुड़दंगी युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में घेरकर कापों व तलवारों से हमला करके घायल कर दिया। युवक अपने बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त के घर जा रहा था। फिलहाल घायल युवक को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। कुछ युवकों से हुआ था किसी बात पर झगड़ा अस्पताल में भर्ती युवक उदयवीर ने बताया कि करीब 3 माह पहले उसका पटेल पार्क के निकट कुछ युवकों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी रंजिश के चलते गत रात्रि जब वह बाईक पर सवार होकर अपने दोस्त से मिलने के लिए कोठी फैज में जा रहा था तो इन्द्रा नगरी के निकट उक्त युवकों ने उसे घेर लिया। इस दौरान तलवारों और कापों से लैस उक्त युवकों ने उसके बाइक को रुकवाकर उस पर हमला कर दिया जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। शोर मचाने पर आसपास के लोग हुए एकत्रित शोर मचाने पर आसपास लोग एकत्रित होने लगे, जिसके बाद उक्त युवक वहां से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना उसके परिजनों को दी जिन्होंने उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। डाक्टरों के अनुसार उसके सिर पर 15 टांके लगे हैं और शरीर पर गहरी चोटों के निशान हैं। जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Edited By: Himani Sharma