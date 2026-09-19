'मेरा बेटा तो छीन लिया, किसी और का लाल...', सुनील जाखड़ के सामने फूट-फूट कर रोने लगी मां, नशे से इकलौते बेटे की मौत

संवाद सहयोगी, अबोहर (फाजिल्का)। मेरा बेटा तो नशे ने छीन लिया, लेकिन किसी और मां का लाल इस कारण न जाए। इस पर अंकुश लगाओ। चीख-चीख कर यह पुकार कर रही थी नानक नगरी निवासी एक बेबस मां।

गौरतलब है कि अबोहर के नानक नगरी गली की नंबर 6 निवासी 22 साल के लवप्रीत का शव करीब 4 दिन पहले पंजपीर टिब्बा के निकट झाड़ियों से मिला था। परिजनों ने नशा की ओवरडोज से उसकी मौत होने के कथित आरोप लगाए थे। अब परिवार में मां और उनकी दो बेटियां है।

शनिवार को भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ पीड़ित परिवार का दुख साझा करने पहुंचे तो मां के सब्र का बांध टूट गया। परिवार ने रोते हुए सुनील जाखड़ को बताया कि सरेआम नशा बिकने की शिकायत वह पहले भी पुलिस से करते रहे। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई।

मां ने रोते हुए कहा कि पुलिस पहले सुनवाई कर नशा बेचने वालों को पकड़ लेती तो शायद उसके बेटे की जान बच जाती। जाखड़ ने पंजाब सरकार को बताया जिम्मेदार सुनील जाखड़ ने पीड़ित परिवार संग दुख साझा करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में वह परिवार के साथ हैं। उन्होंनें कहा कि परिवार के जवान बेटे की मौत का उन्हें बेहद अफसोस है। अब मां-बेटी ने नशे से मौत की बात चंडीगढ़ तक पहुंचाई है, इसके लिए उनकी हिम्मत की दाद देते हैं।

सुनील जाखड़ ने प्रदेश में बढ़ रहे नशे के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने खुद ही गुंडे पाल रखे हैं, जिनको काबू करने से पुलिस भी डरती है। आपराधिक किस्म के लोगों को राजनीति में शामिल किया जा रहा है।

परिवार के साथ बीजेपी खड़ी है पंजाब में बिगड़ी कानून-व्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेवार है। नशे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को गुंडा तत्व जान से मार रहे हैं। इसके लिए उन्होंने हाल ही में गिद्दड़ावाली में हुई घटना का जिक्र किया।